Årets nyttårsbarn i Norge: Felix René fra Sarpsborg

– Vi hadde en følelse av at dette kunne skje utover dagen i går, forteller pappa Aleksander Glende til NRK søndag morgen.

Han og kona Melissa har ikke barn fra før, og kom til sykehuset i halv elleve-tiden på nyttårsaften.

13 og en halv time senere ble Felix René født.

Han var 4554 gram tung og 50 centimeter lang.

Tatt med keisersnitt

FØRSTEFØDT: Pappa Aleksander viser frem den første 2017-modellen i Norge. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Foreldrene forteller at de er litt trøtte, men at alle har det bra.

– Han ble tatt med keisersnitt, og da styrer de klokkslettet ganske greit. Likevel var ikke hovedfokuset å få nyttårsbarnet. Det ble vel mer eller mindre sånn, forteller pappa Glende.

Sarpsborg-paret fødte mens resten av hjembyen sto på torget noen kilometer unna og feiret at byen er 1000 år. Glende legger ikke skjul på at det er ekstra artig at det ble nyttårsbarn.

– Det betyr noe ekstra at han ble født i 2017 kontra 2016. Det er gøy at han ble nyttårsbarnet, sier faren.

– Størst i alt

NTB har gjort en ringerunde til landets fødeavdelinger, og alt tyder på at ingen var tettere på midnatt enn paret i Sarpsborg.

På Ullevål universitetssykehus i Oslo ble det født et barn 18 minutter over midnatt.

De ansatte på fødeavdelingen jublet ifølge NTB over nyheten om at de har hjulpet årets nyttårsbarn til verden.

Pappa Glende skryter av de ansatte ved sykehuset.

Og han er klar over at det ikke alltid er helt uten betydning å være født i starten av januar i stedet for slutten av desember.

– Det er kanskje litt på fleip at vi sier det, men det er kanskje greit at i stedet for å bli minst i alt, så blir han størst i alt på skole og fritidsaktiviteter. Selv om sånt egentlig ikke betyr noe som helst, sier Glende.