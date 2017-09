Aremarkinger møter kommunen

Mange aremarkinger har i dag møtt opp for å møte kommunen. Grunn er at 130 innbyggere i Aremark har fått en halv ukes frist til å betale en vannregning på 19 000 kroner. Kommunen overtok et privat vannverk 19. september 2014, og fristen for å utføre tilkoblingsplikten går ut i dag – ikke i desember, slik kommunen opprinnelig trodde.