Fredag vedtok et flertall på landsmøtet til Høyre at partiet vil jobbe for å fjerne flypassasjeravgiften, og i stedet innføre en annen miljøavgift.

Daglig leder Knut R. Johannessen i Rygge Airport, som ønsker å gjenåpne flyplassen i Rygge, sier at dagens vedtak ikke har noe å si for deres arbeid.

– Avgiften er jo der fortsatt. Vår forutsetning er at vi skal klare å drive flyplassen også med avgiften. Når det er sagt, så vil enhver bedring av rammebetingelsene for luftfarten være positive og det er derfor svært gledelig at Høyre treffer et slikt vedtak, sier han til NRK.

Snur Ryanair?

Moss lufthavn Rygge måtte legge ned i november i fjor, da de ikke fant grunnlag for videre drift etter at Ryanair fjernet sine basefly fra flyplassen.

Flyselskapet har hele tiden vært helt klare på at det var innføringen av flypassasjeravgiften som tvang dem til å kutte ut Rygge.

Ryanairs markedsdirektør David O'Brien uttalte også på en pressekonferanse i fjor sommer at de ville komme tilbake til Rygge hvis avgiften ble fjernet.

– Jeg har hørt det bli nevnt at Ryanair gjør dette av ulike grunner. Nei, vi gjør dette på grunn av avgiften. Så dersom avgiftene forsvinner, er vi tilbake, sa han.

NRK har fredag bedt Ryanair om en kommentar til Høyres vedtak, men har i skrivende stund ikke fått noe svar fra det irske selskapet.

Se hva O'Brien sa på pressekonferansen i juni:

KONKURRANSEDYKTIGE: – Hver reise til Norge innebærer en time lengre flytur enn noen annen reise. Så Norge må være konkurransedyktige, sier O'Brien og understreker at flypassasjeravgiften er grunnen til at de legger sin base på Rygge.

– Politikernes fulle rett

Knut R. Johannessen i Rygge Airport tror ikke på at flypassasjeravgiften alene var grunnen til at man måtte stenge flyplassen i november.

– Jeg tror det er flere grunner til at Ryanair valgte å gjøre som de gjorde. Også er det slik her i verden at det er politikernes fulle rett å vedta rammebetingelsene for enhver bransje. Som næringsdrivende må vi forholde oss til det.

Dere ønsker ikke å satse på ett stort lavprisselskap?

– Vår strategi er helt tydelig på at vi ønsker en diversifisert og sammensatt portefølje av flyselskaper, som er det vanlige ved de fleste flyplasser, sier Johannessen.

– Risikoen blir større

Pål Tandberg er derimot ikke i tvil om at det gikk for fort i svingene da avgiften ble innført i dagene før jul i 2015. Han var direktør ved den nå nedlagte flyplassen i Rygge.

Han mener særlig del to av Høyres landsmøtevedtak, nemlig at det skal innføres en ny type miljøavgift i stedet, er dårlig nytt for flybransjen.

– De sier ikke hva den nye avgiften er, og da blir bare risikoen enda større. For vi vet ingenting, sier Tandberg.