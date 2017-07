Anmeldt for seksuelle overgrep

To kamerater fra Sørlandet er anmeldt for seksuelle overgrep under helgas Tons of Rock-festival i Halden. To jenter varslet en vekter om uønsket adferd sent torsdag kveld under rockefestivalen, og de to ble pågrepet. Det bekrefter lederen for vold- og sedelighetsavdelingen i Øst politidistrikt, Tore Løwengreen overfor NRK.