Anmeldt for kroppskrenkelse

En mann i 20-årene er anmeldt for kroppskrenkelse etter å ha vært i en slåsskamp utenfor et serveringssted i Storgata i Fredrikstad. En mann i 30-årene ble anmeldt for ordensforstyrrelse og bortvist fra Fredrikstad sentrum etter å ha kranglet med en vakt på et utested.