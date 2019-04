Anmeldt etter husbrann i Mysen

Politiet bekrefter lørdag ettermiddag at en person, som bor i nabolaget til huset som brant ned, er mistenkt for å ha forårsaket brannen ved bråtebrenning.

– Alt tyder på at det har pågått en bråtebrann på naboeiendommen som har kommet ut av kontroll og spredt seg til bygningene som er ødelagt, operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt.

Naboen er anmeldt og det vil etterforskes videre før en eventuell siktelse. Flere vitner skal også avhøres.

Politiet sier det er snakk om uaktsomhet.

Huset er fullstendig utbrent etter det som trolig startet med at en nabo drev bråtebrenning. En person er anmeldt, mistenkt for uaktsomhet og manglende slukkeutstyr. Foto: FREDDIE LARSEN

– Vi kan ikke se at det er ordnet med noe slukkeutstyr i forhold til denne bråtebrannen, og sånn sett er det svært lite som skal til for at en brann skal komme ut av kontroll, sier Marstein.

Politiet minner om at brannvesenet i Østfold og i Akershus har gått ut med en advarsel om at det er svært tørr grunn, og at det å fyre opp noe som helst i marka er risikofylt.

Det har ikke vært nedbør på en stund, og det å fyre opp medfører risiko og man må ta de forholdsregler som er helt nødvendig.

– Beboeren i huset er kjørt til Sykehuset Østfold Kalnes med moderate røykskader, sier operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt.

Det ble tidligere opplyst at ingen var skadd i brannen.

Brannen var svært dramatisk, og kunne lett ha spredt seg til omliggende boliger.

En privat bolig og en garasje har brent ned sentralt i Mysen i Indre Østfold. FOTO: FREDDIE LARSEN

Brannvesenet melder kl. 14.38 at de har kontroll. Men brannmannskapene måtte en stund prioritere å redde naboboliger samtidig som de forsøkte å slukke den kraftige brannen i boligen i Sorenskriverveien, nær sentrum av Mysen.

Politiet meldte kl. 14.04 at boligen vil brenne helt ned. Det er andre hus i umiddelbar nærhet, og brannvesenet har lyktes med å indre spredning til disse.

En tverrgate, Herman Thoresens gate, ble sperret forbi brannstedet

Bygningsbrannen skal ha startet i garasjebygg, som ligger få meter fra boligen som tok fyr.

Boligen står ikke til å redde, etter at det begynte å brenne i en garasje i Sorenskriverveien i Mysen. Foto: Freddie Larsen

– Garasjen ble overtent og brannen spredte seg videre til boligen, sier vaktleder Leif Høyland ved Øst 110-sentralen.

Naboer ble bedt om å lukke dører og vinduer på grunn av mye røyk, og publikum oppfordret til å holde seg vekk fra området.

Nær skole

Boligen ligger i Sorenskriverveien, og er nærmeste nabo til Mysen Videregående Skole. Det er en stor plass mellom skolen og huset som brenner.