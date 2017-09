Ambulanse kolliderte under utrykning

– Ambulansen kom kjørende ned Olav Haraldssons gate i retning Lande, og kolliderte med en kryssende bil i et lyskryss. Vi oppretter en sak nå slik at det vil bli etterforsket hvem som kan lastes for dette, sier operasjonsleder Jon Erik Nygård i Østfold-politiet til NRK.

Det var like etter klokken kvart på to lørdag ettermiddag at meldingen kom om en trafikkulykke sentralt i Sarpsborg.

Begge bilene ble såpass skadet at de måtte tauses bort. Det skapte en periode trafikale problemer, men klokken 14.30 var begge bilene borte og trafikken går som normalt.

– Det var ingen pasienter i ambulansen. Føreren av personbilen er ikke alvorlig skadet, men har smerter i hodet og i skulderen. Vedkommende er sendt til legesjekk, sier Nygård.