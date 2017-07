Ambulanse kolliderte under utrykning

Saken etterforskes, siden det trolig har skjedd en personskade, sier operasjonsleder Håkon Nilsen i Follo-politiet. Men ingen førerkort er beslaglagt, og ingen er så langt mistenkt eller anmeldt for noe.

Skulle kjøre forbi

Ulykken skjedde i forbindelse med en forbikjøring, sier Nilsen. Ambulansen kjørte med blålys, men uten sirene, og var på vei til en trafikkulykke i Askim.

– Begge biler kjørte i samme retning, sier Nilsen, ulykken skjedde da ambulansen skulle kjøre forbi, og personbilen skulle svinge til venstre i et T-kryss på fylkesvei 128 i Skiptvet.

To personer satt i ambulansen, føreren i personbilen hadde to passasjerer. Bilføreren klaget over smerter i nakken og hodet etter sammenstøtet, og er fraktet til Sykehuset Østfold Kalnes for sjekk.

Åstedsgransking og bergingsarbeid ble avsluttet ca. klokken 18:20.