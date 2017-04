Alvorlig skadet etter voldsepsisode

En mann i 20-årene ble slått ned og alvorlig skadet i Iddeveien i Halden litt over klokken 23 fredag kveld. Han ble fraktet til sykehuset i luftambulanse, skriver politiet på Twiter. Vitner skal ha forklart at det var flere gjerningspersoner. Episoden skjedde like utenfor det avsperrede området for russetreffet på Fredriksten, men politiet har ingen indikasjoner på at russ var involvert.