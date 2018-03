Alderen på bilen din betyr mye for trafikksikkerheten

Det er Statens vegvesen som har sammenlignet ulykker mellom år 2000 og 2016 med bilparken fra 1980 til 2016.

Aril Ragnøy i Statens vegvesen mener nordmenn bør bytte bil oftere, dersom de har mulighet. Foto: Knut Opeide / Vegdirektoratet

Undersøkelsen bekrefter myten om at det er sikrere å kjøre ny enn gammel bil.

– Men tidligere har man ikke sett at forskjellen er så stor. Det har vært en veldig stor utvikling de siste åtte til ti årene. Man ser nå at nye biler er sikrere enn en eldre bil, uansett hvem som kjører og hvordan den personen oppfører seg i trafikken, forteller Arild Ragnøy som er sjefingeniør i vegvesenet.

Stor nedgang i trafikkdøde

106 personer døde i trafikkulykker i 2017, noe som er en nedgang fra året før. Dette er en del av en utvikling gjennom flere år, der færre dør i trafikken. For 20 år siden døde 303 personer.

– Grunnen er at førersystemene blir bedre. De tåler mer og er mer kollisjonssikre, både for de som sitter i bilen og de som er utenfor, sier Ragnøy.

Undersøkelsen viser også at det er 70 prosent mindre risiko for å bli drept eller hardt skadet i nye biler. Den viser også at hvis alle kjørte nye biler ville 30 prosent færre dødd eller blitt skadet.

Selv ett år utgjør en forskjell for trafikksikkerheten. For hvert år synker risikoen med fire prosent.

– Skift bil ofte hvis du har mulighet

Ulykkesstatistikken viser at det er yngre menn som er involvert i flest alvorlige ulykker. Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk i Østfold mener dette er et godt argument for at de yngste bilistene i familien bør få kjøre nyere biler.

Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk vil at de unge skal få muligheten til å kjøre bedre biler, slik at de er tryggere i trafikken. Foto: Trygg trafikk

– Foreldre bør hjelpe barna med noen kroner slik at de kan kjøre en sikrere bil. Vi ser også at når unge får lappen, så får de låne den dårligste bilen i familien. Der bør foreldrene tenke seg om, og heller låne bort den sikreste bilen til barna, sier han.

Ragnøy i vegvesenet mener at det hadde vært færre alvorlige ulykker dersom man hadde fjernet biler som er 15 år eller eldre fra trafikken. Han mener også at nordmenn bør bli flinkere til å bytte bilen oftere dersom det er mulig.

– En bil er en stor investering, men ja, har vi mulighet så burde vi bytte oftere. Det ville gjort det mye sikrere.