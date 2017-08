Aksjekursen til Norske Skog steg

Aksjekursen til Norske Skog steg med nesten 30 prosent i dag, like etter at Oslo Børs åpnet. Utviklingen settes i sammenheng med oppslaget i Dagens Næringsliv om at regjeringen ikke avviser mulighetene for å gå inn med en eller annen hjelp for å unngå konkurs, skriver NTB. Norske Skog har lenge operert i et fallende avispapirmarked, og har dessuten stor gjeld etter mange oppkjøp.