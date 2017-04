AIM permitterer på Kjeller

Selskapet AIM, som vedlikeholder fly for Forsvaret, har sendt permitteringsvarsel for inntil 50 ansatte på Kjeller. Selskapet planlegger å flytte virksomheten til Rygge. Årsaken til permitteringene er at Forsvaret vil gjøre vedlikehold på F16-flyene selv.