Aftonbladet: Lik funnet nedgravd – 35-åring pågrepet

– Den avdøde er ikke identifisert, men vi har en mistanke om hvem det kan være. Opplysningene om at liket skal være funnet nedgravd kan jeg ikke bekrefte, sier pressetalsperson hos politiet, Jenny Widén, til Strömstads Tidning.

Det var fredag kveld at det ble slått alarm i Strömstad. En person skal ha blitt funnet død utenfor et hus sør i Strömstad. Ifølge kilder Aftonbladet har snakket med ble liket funnet nedgravd.

Sperret av

Et stort område rundt funnstedet ble sperret av mens politiet jobbet med å sikre spor.

En 35 år gammel mann ble raskt pågrepet i forbindelse med likfunnet. Han skal ifølge den svenske lokalavisen ha blitt avhørt i løpet av natten, og skal fremstilles for varetektsfengsling mandag eller tirsdag morgen.

Det er ikke kjent hva som har kommet frem i de innledende avhørene med den pågrepne.

Politiet jobber lørdag videre med å identifisere den avdøde.

– Det er for tidlig å si noe om dødsårsaken. Men det finnes altså mistanker om at personen har blitt drept. Det er for tidlig å spekulere i hva som kan ha vært motivet, sier Widén.