Advokat innrømmer å ha underslått millioner av klientenes penger

– Han har erkjent straffskyld i henhold til siktelsen. Siktelsen går på 30 millioner kroner, men det er nok riktig å si at størrelsen på beløpet er noe uklar, sier Vegard Aaløkken.

Han er forsvarer for advokat Halstein Sjølie, som de siste dagene har vært i flere avhør hos Økokrim. Som Moss Avis skrev, har også advokatkontoret hans blitt ransaket.

Advokat Vegard Aaløkken er forsvarer for Halstein Sjølie. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Sjølie er siktet for grovt underslag, bekrefter politiadvokat Åsne Hana Torgersen.

– Vi fikk en anmeldelse fra Finanstilsynet i starten av oktober. På bakgrunn av den valgte vi å åpne etterforskning, sier hun.

Omfanget øker

I oktober skrev NRK at Sjølie var fratatt retten til å drive både som advokat og som eiendomsmegler. Finanstilsynet reagerte på at Sjølie hadde opptrådt som eiendomsmegler ved et hotellsalg der han selv var selgeren, og kalte det «et klart brudd på eiendomsmeglingsloven».

De mente også han urettmessig hadde tatt ut minst 4,2 millioner kroner fra klientkonto.

– Jeg har lagt meg paddeflat og sagt at jeg skal bidra til å rydde opp, sa Sjølie da NRK snakket med ham for tre uker siden.

Den gang ønsket ikke Sjølie å svare på om det dreide seg om flere saker og større beløp enn det Finanstilsynet hadde funnet. Men ut fra Økokrims siktelse er beløpet som er tatt ut fra klientkontoene betydelig større.

Sjølie har ikke besvart NRKs henvendelser fredag.

– Skulle rydde opp i ettertid

De siste årene har Sjølie jobbet med flere store eiendomsprosjekter. Han har blant annet kjøpt og drevet Morgedal hotell i Telemark, og for et knapt år siden ble det kjent at han hadde kjøpt flere historiske hoteller rundt omkring i landet. I sommer ble imidlertid de samme hotellene lagt ut for salg igjen fordi handelen aldri ble gjennomført.

I den samme perioden har han også jobbet med eiendomsprosjekter i hjembyen Moss.

– Han har forklart at han har forsynt seg av klientmidler med tanke på at dette skulle han ordne opp i ettertid, sier Aaløkken.

– Hva har han brukt pengene på?

– Det er brukt først og fremst til annen virksomhet. Han er involvert i mye forskjellig, og har forsynt seg der han ikke skulle til dette, sier Aaløkken.

Morgedal hotell i Telemark er ett av flere hoteller Sjølie har kjøpt de siste årene. Foto: Hamish Moore

Kollegene har tapt penger

Sjølie har i flere år drevet Advokathuset Liljedahl i Moss sammen med tre andre partnere. En av dem er Bjørn Haugen. Han ble først kjent med saken etter at Finanstilsynet hadde fratatt Sjølie retten til å drive som eiendomsmegler.

– Jeg har jobbet med ham i 23 år, og man har både vennskap og tillitsforhold. For en advokat er klientmidler urørlig, så det var et sjokk da dette ble kjent, sier Haugen.

Økokrim var denne uken i lokalene til Advokathuset Liljedahl i Moss for å ransake kontoret til advokat Halstein Sjølie. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Nå jobber kollegene med å avvikle selskapene de har drevet sammen. Samtidig har dette også økonomiske konsekvenser for dem.

For kollegene er det nemlig både et spørsmål om tap av inntekt fordi de bruker tid og ressurser i opprydningen, men Haugen bekrefter at også flere av kollegene har investert penger i Sjølies forretninger.

– Det var flere kolleger som gikk inn med penger. Det har ikke blitt håndtert i henhold til avtalen. Det er ikke ubetydelige midler, men i den store sammenhengen er det ikke så mye, sier Haugen.