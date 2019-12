Med få minutters mellomrom sendte både meteorologene, veitrafikksentralen og politiet ut advarsler om at det er svært glatte veier.

– Det kommer mange meldinger om glatte veier og utforkjøringer i hele distriktet. Politiet oppfordrer alle til å kjøre etter forholdene, holde god avstand til forankjørende og beregne ekstra god tid, skriver politiet i Øst politidistrikt på Twitter.

På Siggerud i Ski har fem bilister kjørt av veien på samme sted, opplyser politiet. Oppdragsleder Randi Nymoen-Jahren i Øst politidistrikt ber bilister om å ta hensyn til forholdene.

– Akkurat nå er det et problem at det som kommer ned er regn. Da blir det underkjølt regn og is i veibanen, og bremselengden øker inn mot kritiske punkter som rundkjøringer og andre kryssende veier. Det må man ta høyde for, sier hun.

– Flere av oss har nettopp kjørt til jobb selv og vi har jo merket forholdene, så vi frykter at dette bare er begynnelsen, legger hun til.

I Melum utenfor Skien er en person bekreftet omkommet etter å ha blitt fastklemt mellom en traktor og en strømaskin. De pårørende er varslet.

Denne svenske lastebilen slet på de glatte veiene i Vestby torsdag ettermiddag. Video: Nyhetstips.no Du trenger javascript for å se video. Denne svenske lastebilen slet på de glatte veiene i Vestby torsdag ettermiddag. Video: Nyhetstips.no

Ni biler stod fast i Vestby

De glatte veiene har også ført til kaos på flere småveier. Klokken 14.30 sto hele ni biler fast i Garderveien i Vestby. To av dem var skolebusser, skriver Vestby Avis.

Klokken 14.40 har noen vært og strødd mellom Vestby sentrum og Vestby skole, slik at bilene etterhvert vil klare å komme seg fra stedet, ifølge avisa.

Ni biler ble stående fast i Garderveien i Vestby på grunn av de glatte veiene. Foto: Nyhetstips.no

Også på Kambo i Moss har flere biler blitt stående fast på grunn av glatta.

– Vi fikk melding kl. 13.10 om at det var åtte biler og en buss som var blitt stående fast på grunn av det glatte føret. De turte rett og slett ikke kjøre med de veiforholdene, sier operasjonsleder Trond Lorentzen ved politiets operasjonssentral til Moss Avis

Meteorologisk Institutt har sendt ut gult farevarsel for Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold.

Ifølge statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe er det kulda torsdag morgen, kombinert med regn og varmegrader i ettermiddag, som fører til glatte veier.

– Regnet kommer til å prege ettermiddagen. Noen steder har det vært tilløp til underkjølt regn som fryser på bakken, så det kan være glatt før det begynner å smelte med plussgradene utover kvelden, sier han.

Meteorologisk Institutt har sendt ut gult farevarsel for glatte veier på Østlandet. Foto: Meteorologisk Institutt

Ute med alt mannskap

Hos vegtrafikksentralen opplyser de at alt tilgjengelig mannskap er ute på veiene for å salte. Men ifølge trafikkoperatør Christofa Kei Nilsen ved Statens Vegvesen vil det ta tid før de rekker over alle veiene.

– Det gjelder særlig småveiene. Det er hovedveiene med størst trafikk som blir prioritert først, sier hun.

Nilsen sier at det trolig vil være glatte veier så lenge det regner og frem til saltet har begynt å virke skikkelig. Hun kommer med en klar oppfordring til bilistene på Østlandet nå.

– Ta det med ro, kjør pent og hold god avstand til bilen foran deg. Hvis ikke du må ut, så kan det være lurt å vente til det verste været har gitt seg.