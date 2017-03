Advarer mot frekk strømselger

Fredag ble Lundestad oppringt av en mann med østlandsdialekt som opplyste han ringte fra Oslo Kraft. Mannen sa at siden hun nå har fått ny strømmåler, måtte hun bytte til leverandør fordi Norgesnett Fredrikstad ikke klarte å levere tjenesten.

– Han var svært hyggelig og overbevisende. Strømmen skulle være billigere, men jeg måtte binde meg i 12 måneder, forklarer Lundestad.

Sendte tekstmelding

Mannen hadde mye informasjon om Lundestad.

– Han visste når jeg hadde fått ny måler, målepunkt id, navn og adresse. I tillegg

Dette var meldingen som ble sendt fra mannen som ringte Lundestad. Foto: Screenshot

opplyste han hvor mye strøm jeg hadde brukt i fjor. Jeg har ikke regnet på det, så akkurat det kan jo være feil, sier hun.

Lundestad ga mannen mailadressen sin, men følte noe skurret. Hun kontaktet derfor Norgesnett Fredrikstad. I mellomtiden sendte mannen en tekstmelding som hun skulle svare «ja» på.

– Norgesnett avkreftet det hele med det samme, forteller hun.

Mannen ringte tilbake og spurte om hun hadde fått meldingen.

– Da sa jeg til han at dette var bare tull, og da la han på med det samme.

Les også: Advarer mot falske lisenskontrollører

Flere med liknende opplevelser

Lundestad har delt opplevelsen på Facebook. I kommentarfeltet kommer det frem at flere har liknende opplevelser. Ei skriver at hun ble oppringt fra samme firma, og at vedkommende sa hun hadde registrert seg på nettet for å få informasjon, noe som ikke stemte.

Flere har opplevd liknende hendelser. Foto: Screenshot / Facebook

En annen skriver at hun fikk beskjed om at hun hadde vunnet en konkurranse på Facebook, og premien var en måned gratis strøm. Problemet var at hun aldri hadde deltatt i konkurransen.

– Ikke etter retningslinjene

Daglig leder i Oslo Kraft, Sigrun Eggen, sier hun vil undersøke saken nærmere.

– Dette er absolutt ikke etter våre retningslinjer og forretningsskikk. Det høres veldig merkelig ut. Dette ønsker vi å finne raskt ut av, sier hun.

NRK prøvde å ringe tre ulike nummer som mannen har brukt, men får som svar at nummeret ikke er i bruk, eller en stemme som sier at det ikke er plass til flere beskjeder.

Håper folk ikke blir lurt

Driftsingeniør i Norgesnett, Lars Lied, sier de vurderer å informere kundene om svindelen.

– Vi må vurdere om vi skal informere kundene våre slik at de ikke blir lurt. Alle i Norge skal få nye målere. På våre sider kan man finne opplysninger for når dette skjer i de ulike områdene. Det kan være forklaringen på hvor mannen hadde informasjonen fra, sier han.

Lied lover at de ikke har noen problemer med å levere de tjenestene de skal.

– Leveringsplikt og kvalitet er definert av myndighetene. Vi som nettleier er pålagt å følge dette, sier han.