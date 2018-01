Advarer mot forhåndsbetaling av håndverkere

– Han oppga at han skulle bruke pengene jeg betalte i forskudd til innkjøp av materialer, og at bedriften jobbet på den måten, forteller Rogstad.

Hun betalte 110.000 kroner til en håndverker, som ifølge en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett skal ha tatt betalt for tjenester han aldri leverte. Mannen fra Moss er nå dømt til to og et halvt år i fengsel og til å betale 2,2 millioner kroner i erstatning til syv kunder.

Saken kom opp i kjølvannet av en konkurs i et firma han hadde tilknytning til. Selv mener han at han aldri har hatt til hensikt å lure noen.

– Det er en veldig vanskelig situasjon, og jeg mener jeg er totalt feildømt. Jeg er ikke ferdig med denne saken enda, sier han.

Mannen vurderer å anke dommen til Høyesterett.

Er blitt skeptisk til håndverkere

Rogstad forteller at hendelsen har ført til at hun har blitt mer skeptisk, spesielt ovenfor håndverkere. Hun går nå ut og advarer andre mot å betale på forhånd.

– Betal aldri noe som helst på forskudd. Vent heller på dem som har litt ventetid, i stedet for å velge det firmaet som kan ordne det raskt. At de har kort ventetid betyr naturligvis ikke at de ikke er ordentlige folk.

At personer betaler på forskudd for så å ikke få tjenesten utført, er ikke uvanlig, forteller advokat Oddgeir Lydersen. Han ber folk tenke seg nøye om før de betaler forskudd.

– Da tenker jeg ikke bare på de tilfellene der det kan tenkes å foreligge bedrageri. Det at han ber om forskudd, betyr jo at selskapet har likviditetsproblemer, sier han.

– Skriv kontrakt og betal på etterskudd

– Betal alltid på etterskudd, er oppfordringen fra Henrik Ebne i Forbrukerrådet. Foto: Ole Walter Jacobsen / Forbrukerrådet

Også Forbrukerrådet er godt kjent med problemet. Kommunikasjonsrådgiver Henrik Ebne ber folk betale håndverkerne etterskuddsvis via bank.

– Og hvis man skal kjøpe materialer er det best å gjøre det direkte fra forhandler, i stedet for å bruke håndverkeren som en mellommann. Så er det viktig at man får på plass en kontrakt, sier han.

Den bedrageridømte mannen er nå igjen anmeldt for å ha tatt betalt for tjenester han ikke har levert, denne gangen gjennom et nytt firma som er under konkursbehandling.

Han hevder det ikke er unormalt at bedrifter tar betalt på forhånd, slik at man er sikret betaling.

– Kundene har valget mellom bankgaranti eller å betale noe i forskudd. De fleste velger forskuddsbetaling, fordi det er dyrt å ha bankgaranti.

Han mener beskyldningene om bedrageri ikke er korrekte.

– Det er feil, og det vil komme frem i bobehandlingen når den er ferdig.