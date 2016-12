Advarer mot falske lisenskontrollører

Damen som ble oppringt ante uråd etter samtalen og ringte naboen for å spørre om dette kunne være riktig.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Marstad, sier at man ikke må finne på å slippe inn falske lisenskontrollører. Foto: Tomas Berger / NRK

– Naboen jobber tilfeldigvis i politiet og skjønte umiddelbart at dette var svindel, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Terje Marstad.

Han sier det ikke er første gangen han har hørt at dette har skjedd.

– Jeg husker ikke om det var i Østfold eller et annet sted. Det er uansett svært utspekulert. NRK er en institusjon som mange stoler på, og det er ikke rart hvis noen blir lurt, sier han.

Marstad sier de ikke aner hvem som står bak, men ber folk være oppmerksomme på dette.

– Lisenskontrollører ber aldri om å få komme inn

Seksjonsleder ved lisenskontoret i Mo i Rana, Ronny Forslund, sier at kontrollører aldri ber om å få komme inn til folk. Foto: privat

Seksjonsleder i kontrollseksjonen ved lisenskontoret i Mo i Rana, Ronny Forslund, bekrefter at personen som ringte ikke var lisenskontrollør.

– De gangene våre lisenskontrollører ringer, er når de har vært på døren og det ikke var noen hjemme. Kontrollørene ber aldri om å få komme tilbake og sjekke, men gjør et intervju over telefonen, sier han.

Forslund sier de heller ikke kommer inn når de fysisk møter opp, men at de stiller spørsmål om det finnes et TV i husholdningen. De viser også frem et NRK id-kort.

Det er ikke første gangen han hører at NRK sitt navn har blitt misbrukt.

– Vi har vært kjent med dette i et par år. Det er spesielt på Østlandet det forekommer, sier han.

Forslund opplyser at de heller aldri tar betalt der og da.

– Vi har aldri med oss en bankterminal. Det har vært tilfeller hvor eldre mennesker har blitt lurt ved at svindlerne har hatt med seg terminaler og på den måten fått tak i pin-koder, sier han oppgitt.