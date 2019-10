Advarer mot «fantombremsing» på Tesla

– Jeg ville aldri ligget bak en Tesla på motorveien. Jeg har sagt det til folk også; Dere må ligge langt bak Teslaer, for de kan stoppe der du overhodet ikke forventer det!

Ellinor Rosensverd syns Teslaen er en fin bil, men hun tør ikke bruke cruisekontrollen. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

I mars ble Ellinor Kristin Rosensverd stolt eier av en splitter ny, knallrød Tesla Model 3. Hver dag kjører hun elbilen 58,2 kilometer mellom hjemmet i Oslo og jobben i Moss. Og tilbake igjen.

– Jeg bruker cruisekontroll for å slappe av når jeg kjører lange strekninger. Men i denne bilen kan man ikke gjør det. Nå tør jeg rett og slett ikke å bruke den.

Hver femte solgte nybil i Norge i september var en Tesla Model 3, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Totalt har det blitt solgt nær 14.000 eksemplarer av elbilmodellen så langt i år.

Rosensverd opplevde store problemer med elbilens adaptive cruisekontroll for første gang i mai.

– Det var en tidlig morgen da jeg var på vei til jobb, og det var nesten ingen andre biler på veien, plutselig hang jeg i selen. Det var en rett strekning og ingen biler foran meg, men bilen bråbremset.

Klagestorm på Facebook

Adaptiv cruisekontroll er en fartsholder som skal gjøre at bilen holder hastigheten den hadde da funksjonen ble slått på. Samtidig skal den tilpasse avstanden til kjøretøyene foran og bremse ned hvis det kommer hindringer eller hvis kjøretøyet foran endrer hastighet.

På Tesla-grupper på Facebook melder flere andre om det samme problemet. Model 3-bilene bremser tilsynelatende uten grunn.

På gruppen «Tesla Model 3 Norge» debatteres fantombremsingen heftig. Foto: Skjermdump/Facebook

– Det er tydeligvis ikke uvanlig. Det skjer på veier uten biler foran, på vei inn i tunneler og i tunneler, når andre biler tar av veien og under skilt. Det er helt uforutsigbart når bilen bråbremser, sier Rosensverd.

Hun leverte bilen til Teslas verksted på Skøyen i midten av mai, men hun sier at hun aldri fikk noen forklaring på problemet. Fantombremsingen har heller ikke opphørt etter besøket.

Tesla: – Undersøker saken

Tesla Norge bekrefter at de har fått enkelte tilbakemeldinger om problemet og at de jobber med å undersøke saken.

– Vi vil samtidig minne om at adaptiv cruisekontroll er en førerassistent. Vegtrafikkloven er klar på at sjåføren alltid er ansvarlig for at kjøringen foregår på en forsvarlig måte, også ved bruk av slike funksjoner, skriver Even Sandvold Roland, Teslas norske pressetalsmann, i en e-post til NRK.

Even Sandvold Roland er pressetalsmann for Tesla i Norge. Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

Roland viser videre til brukerhåndboka til Tesla Model 3. Der står det at bilene kan bremse i situasjoner hvor føreren ikke forventer det.

«Aktiv Cruise Control er hovedsakelig ment for kjøring på tørre, strake veier, f.eks. motorveier. Den skal ikke brukes på veiene i byer.

Aktiv Cruise Control kan noen ganger få Model 3 til å bremse når det ikke er nødvendig eller du ikke venter det. Dette kan skyldes at du følger et kjøretøy på kort avstand, at det registrerer kjøretøy eller gjenstander i andre filer (spesielt i kurver) osv.»

Roland har ikke svart på spørsmål om hva Tesla-eiere som opplever problemet bør gjøre.