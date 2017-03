Abdul Razak Nuhu tilbake i norsk fotball

Venstrebacken var en del av Strømsgodset-laget som vant Eliteserien i 2013 og spilte totalt tre sesonger klubben fra Drammen.

Etter flere sesonger på Kypros, for klubbene Apollon Limassol og Anorthosis Famagusta, er 25-åringen nå kontraktsløs og svært nær en overgang til norsk 1. divisjon.

– Jeg har trent med Vålerenga i tre uker, men Fredrikstad virket mer interessert enn det Vålerenga gjorde. Jeg kjenner godt til Fredrikstad fra da jeg var i Norge sist, det er en stor klubb, sier Nuhu til NRK.

Abdul Razak Nuhu har også en fortid i Manchester City.

Abdul Razak Nuhu ser på treningen til det som sannsynligvis blir hans nye lagkamerater. Foto: Jon-Fredrik Klausen/NRK

– Et kupp

Fredag formiddag var ghaneseren på Fredrikstad stadion for å se på treningen til det som sannsynligvis blir hans nye klubb.

Etter treningen skal venstrebacken gjennom en medisinsk test, forteller han selv.

Fotballekspert og tidligere sportssjef i Fredrikstad, Joacim Jonsson, mener Nuhu blir en klar forsterkning for FFK. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Fotballekspert Joacim Jonsson mener Nuhu vil være en klar forsterkning for Fredrikstad, men han er likevel litt overrasket over signeringen.

«Abdul Razak Nuhu blir en klassisk klubb-henting. Henter han for at det er en god spiller, ikke for at han trengs», skriver han på Twitter.

– Det er en posisjon hvor man har to spillere i hvis man skal spille 3-5-2, både Ludvig Begby og Kevin Wright. Da synes jeg det blir litt overflødig. Når det er sagt, så er Razak Nuhu mer enn god nok for Fredrikstad og han bør være et kupp på dette nivået, utdyper Jonsson overfor NRK.

– Hysterisk unødvendig

Svensken tror at signeringen av Nuhu gjør at en spiller som Ludvig Begby kan være til overs.

– Samtidig er nok dette en erkjennelse av at Kevin Wright ikke har vært så god som man forventet. Man hadde ikke hentet Nuhu hvis Wright hadde vært god nok, han har rett og slett vært for dårlig.

Også Ben Wells, som følger norsk 1. divisjon svært tett, reagerer på signeringen av Nuhu. Han beskriver overgangen som «latterlig» på Twitter.

– Hvilket budskap sender dette til Begby og Wright?!? Razak Nuhu er hysterisk unødvendig, skriver han.