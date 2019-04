A Ali filmet dramatisk trafikkulykke på E6

– Det var en skremmende følelse. Bilen hadde retning mot min bil, og det var ting og deler som fløy over veien og traff bilen min, så den har fått flere skader, sier Hassanali til NRK.

Tirsdag ettermiddag kjørte han sørover på E6 mot Sarpsborg da en bil i motgående retning kjørte av veien. Bilen endte på taket mellom kjørefeltene.

Politiet mistenker at uhellet skjedde etter et sammenstøt mellom to biler i forbindelse med et feltskifte. Hassanali filmet hele ulykken med et kamera han har montert i bilen sin.

– Alt gikk så fort og jeg trodde at bilen skulle komme over på min side av kjørefeltet. Jeg delte videoen for å vise hva jeg hadde opplevd og hvor nært det var, sier han.

To voksne og ett barn som satt i bilen som endte på taket, ble fraktet til Sykehuset Østfold etter ulykken.

Tirsdag kveld fremsto de som uskadd, men de lå fortsatt på sykehuset til observasjon, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. To andre personer ble fraktet til legevakt.

Ble kalt «dødsveien»

Ulykken skjedde på en strekning som tidligere hadde kallenavnet «dødsveien» etter flere ulykker på 80- og 90-tallet.

Store deler av veien hadde den gang ett felt i hver kjøreretning og var uten midtdeler.

En oversikt NRK har fått fra Statens vegvesen viser at 99 personer mistet livet i 75 ulykker på motorveien mellom Oslo og Göteborg mellom 1988 og 2008.

– Hver gang vi rykket ut til en ulykke på E6, antok vi at det var en dødsulykke. Spørsmålet var bare hvor mange som hadde mistet livet, har den erfarne ambulansesjåføren Per Andresen fra Moss tidligere sagt til NRK.

Ambulansesjåfør Per Andresen sier at det ofte var lite de kunne gjøre da de rykket ut til ulykker på E6 for 20 år siden. Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Føler meg heldig

Dødstallene stupte da ny vei med fire felt og midtrabatt ble åpnet for 11 år siden. Hassanali sier at midtdelerne kan ha reddet livet hans.

– Jeg føler meg utrolig heldig. Uten midtdelerne kunne jeg i verste fall ligget på sykehuset eller på kirkegården nå, sier han.

Veien ble stengt i over en time etter ulykken. Hassanali måtte stanse bilen for å komme seg etter opplevelsen.

– Jeg ble ganske rystet. Jeg kjørte noen hundre meter før jeg parkerte på en bensinstasjon og gikk ut for å få frisk luft, sier han.