«Naturfotografenes rockestjerne» jobbet 40 dager for dette bildet

– Jeg hadde litt flaks. Det må man ha, sier Jørn Bøhmer Olsen (66).

I juli i fjor lyktes han med en drøm han har hatt i snart 30 år: Å fange øyeblikket der fiskeørna tar en fisk under vann. Da hadde han tilbrakt over 40 dager i kamuflasje innerst i Iddefjorden på grensa mellom Halden og Sverige.

Jørn Bøhmer Olsen har levd av bildene sine i over 40 år, men deltatt lite i fotokonkurranser. Foto: Ingrid Mathilde Langvik/NRK

Fisken var lagt ut som åte, og 60 centimeter fra det fjernstyrte kamerat stupte ørna ned.

Det resulterte i bildet over.

«Rockestjerne»

– Jeg har holdt på i mange år, så det er moro at jeg fikk det til og at bildet blir lagt merke til. Jeg fikk pris som Nordens beste naturfotograf i 1991, men har knapt deltatt i konkurranser siden. Nå er jeg litt tilbake i manesjen, sier han.

Det var bladet Natur&Foto som delte ut prisen under i Oslo Konserthus. Redaktør og jurymedlem Tom Schandy mener bildet er svært originalt og noe ingen har sett maken til.

– Jørn har vært et forbilde for naturfotografer siden 80-tallet. Da var han nesten en rockestjerne innen naturfotografiet. Gjennom konkurransen håper vi å blåse litt støv av ham og få ham opp på et nasjonalt nivå, sier Schandy.

Trodde motivet var uoppnåelig

Olsen har jobbet tett på fiskeørn i mange år, og sett for seg et slikt motiv lenge.

Han forteller at døgnene i kamuflasjetelt resulterte i flere bilder, og nå håper han å kunne bruke dem som en serie til en bok han jobber med.

– Jeg har hatt en liste med noen motiver som jeg har drømt om å ta, men som jeg trodde var uoppnåelige. Det er hardt mentalt når man blir sittende så lenge og vente. Men så klarte jeg å knekke koden, så det gikk til slutt, sier Olsen.