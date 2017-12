«Kjøttbuss» kjører skytteltrafikk over grensen

– Vi kontrollerer en del busser, og vi har hatt mange og store beslag. På en av bussene var det ett tonn med kjøtt, forteller Wenche Fredriksen, som er seksjonssjef ved Svinesund tollsted.

Det var Sveriges Radio som først omtalte saken.

Seksjonssjef Wenche Fredriksen forteller at det er utfordrende å stoppe alle bussene som kjører i skyttel over grensen. Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Spesielt kjøtt er det tollen tar mye av fra bussene. Man kan ta med varer for inn til 3000 kroner i løpet av et døgn. Men denne kvota er det ikke alle som holder seg innenfor.

– Vi har hatt mange og store beslag. Mange av passasjerene som kjører disse bussene har med mye mer enn det de har lov til, forteller Fredriksen.

– Arrangør og bussjåfører har ansvar

Harryklubben er blant dem som leverer bussreiser for shopping-glade nordmenn.

Leder Hampus Söderström i klubben forteller at han ikke kjenner til at noen av de reisene i klubben har hatt med seg for mye.

– Men det er jo også vi som arrangør og bussjåføren som har ansvar for å sjekke at de reisende ikke har med for mye, sier Söderström.

Han forteller at det er mange som benytter seg av busstilbudet til klubben, og at det alltid er fulle busser når de kjører fra Oslo til Svinesund.

– Det er mange som ikke har tilgang på bil, og da er det flere som velger å bruke bussen. Vi blir ofte kontaktet av medlemmer som ønsker å dra med buss til Sverige, sier han.

Tollerne på Svinesund stopper ofte busser med svenskehandlene nordmenn. Det har ført til flere store beslag av kjøtt. Foto: TOLLVESENET

– Ser det får resultater

Seksjonssjef Wenche Fredriksen bekrefter at det passerer flere titalls slike busser over grensa hver uke. Hun sier det er en stor utfordring å kontrollere alle bussene som kommer inn.

– Det er mange som sitter i bussen og det er en tidkrevende jobb. Men det gir resultater, sier Fredriksen.

I september i år ble fire busspassasjerer fra Oslo tatt med over et halvt tonn kjøttvarer på Svinesund. Tollerne fant kjøttvarene i bussens bagasjerom.

To av passasjerene innrømmet at det hadde kjøpt for mye kjøtt. Matvarene ble beslaglagt og de fire ble bøtelagt for forholdet.