«KI-politiker» stiller til valg i Storbritannia

Blant stemmesedlene i valgdistriktet Brighton Pavilion er det en kandidat som skiller seg ut.

Han er ikke et ekte menneske. Kandidaten er oppkalt etter sin skaper, forretningsmannen Steve Endacott.

Avataren «AI Steve» er laget med kunstig intelligens (KI) og svarer på spørsmål om alt fra skeives rettigheter og innvandring til boligutfordringer.

– Det vi gjør er å lage en representant man kan snakke med 24 timer i døgnet, 365 dager i året, sier Endacott til Reuters.

På nettsiden til «AI Steve» kan velgerne snakke med den KI-genererte avataren. Dette er en skjermdump av forsiden av nettsiden.

Vil bruke samtalene i politikken

Men et dataprogram kan ikke møte opp i nasjonalforsamlingen. Hvis «AI Steve» får nok stemmer er det mannen bak, Steve Endacott, som blir representant for distriktet.

Han hevder han vil stemme for forslag fra velgerne, som har snakket med KI-versjonen av ham.

– Den diskuterer politikk med deg. Også gir den informasjon tilbake til meg om hva folk ønsker seg, sier Endacott til nyhetsbyrået.

En pappfigur av «AI Steve» står sammen med sin skaper, forretningsmannen Steve Endacott. Foto: Muvija M / Reuters

Endacott, som stiller som uavhengig representant, mener avataren vil gjøre valget mer demokratisk.

Det er bare et stunt, sier Storbritannia-ekspert Erik Mustad.

Erik Mustad er førstelektor ved Universitetet i Agder. Han har liten tro på at britene vil ha noe særlig interesse for «AI Steve». Foto: Trine Andersen / NTB scanpix

– Det virker som et desperat forsøk på å vise at han har penger og ønsker seg innflytelse, sier Mustad til NRK.

Hundrevis av kandidater stiller til valg i Storbritannia 4. juli, få får nasjonal oppmerksomhet. Mustad mener KI-politikeren kun er et forsøk på å kjøpe seg det.

– Vi har sett det før i Storbritannia at en del rike folk ønsker å få makt og innflytelse, enten gjennom et rettssystem, eller gjennom et politisk system.

KI-genererte politikere i fremtiden?

Folk som vil vite om Endacotts politikk, kan snakke med avataren. Svarene får de med en gang.

– Politikere er ganske utilgjengelige for folk flest. Det å kunne snakke med en avatar som «AI Steve» er en morsom tanke, sier digital etiker Leonora Onarheim Bergsjø ved Høgskolen i Østfold.

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold Leonora Onarheim Bergsjø synes KI-politikeren passer inn i tiden. Foto: Bror Kvammen Bjerke / NRK

Hun ser potensial i «AI Steve», men peker på flere utfordringer ved fremtidig bruk av KI-genererte avatarer av politikere.

Tillit, troverdighet og klimaavtrykk er eksempler på dette.

– Hvis alle i befolkningen skal snakke med politikere sine avatarer, vil vi få et enormt klimaavtrykk. Da må vi stille spørsmålet om det virkelig er her vi skal bruke energi.

Avatarene vil også være påvirket av de dataene den er trent på. Det er en myte at teknologi er etisk nøytral, forklarer Bergsjø.

– Avataren vil fremstå som mer rendyrket i sine meninger, men den er like ladet av verdier som enhver politiker er og de erfaringene som et menneske har.

For tilgjengelighet er «AI Steve» glimrende, men når det gjelder integritet vil den ikke fungere, slår hun fast.

– Det handler om tillit. Det må være en aktør som kan ta ansvar og si unnskyld når noe går galt. Det handler om integritet og mange andre ting enn bare å kunne gi gode svar.