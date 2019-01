«Harryhandlere» ble fratatt 9,4 tonn snus

Snus koster omtrent dobbelt så mye i Norge som det gjør i Sverige, noe som fører til at flere tar sjansen på å ta med noe ekstra hjem etter en handletur hos svenskene.

Det er lov å ha med 250 gram snus over grensa. Men i fjor stanset tollerne flere enn 1600 personer som forsøkte å ta med enda mer.

– Det er stort sett nordmenn som har handlet enten på Svinesund eller på ferga mellom Strömstad og Sandefjord, sier Wenche Fredriksen, seksjonsleder ved grensekontrollen på Svinesund.

I fjor økte snusbeslagene med hele 638 prosent, fra 1,3 tonn i 2017 til 9,4 tonn i 2018.

Beslaget tilsvarer omtrent 400.000 bokser med vanlig porsjonssnus.

Ment for videresalg

Et anslag basert på én boks med porsjonssnus som koster 45 kroner i Sverige, viser at det ble handlet snus for 18 millioner kroner som kjøperne altså aldri fikk med seg tilbake til Norge.

– Tidligere har det vært mindre mengder til eget bruk, der straffen har vært forenklet forelegg. Men det siste året har det vært større mengder som helt klart har vært ment for videresalg, sier Fredriksen.

Tollerne på landets største grenseovergang, Svinesund i Østfold, sto for 90 prosent av det totale beslaget.

Hver tredje mann i alderen 25–34 år snuser

Tall fra SSB viser at det nå er flere nordmenn som snuser enn som røyker. I 2017 snuste 12 prosent av befolkningen daglig.

Snusen er aller mest populær blant yngre menn.

– Nesten 3 av 10 menn under 34 år snuser daglig, mens det er om lag 1 av 10 kvinner i samme aldersgruppe som snuser. Særlig blant menn i alderen 25–34 er det mange som snuser daglig, hele 32 prosent, sier førstekonsulent Joachim Wettergreen i SSB.

For første gang er det flere som snuser enn røyker daglig her i landet. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Dobling i sigarettbeslag

Samtidig har det vært en jevn nedgang i antall personer som røyker daglig her i landet. Siden 2012 har andelen som røyker sunket fra 16 til 11 prosent.

Men ved norske grenseoverganger beslagla tollerne i fjor nesten 13 millioner sigaretter. Det er dobbelt som mye som i 2017 og det største antallet siden 2009.

Seksjonssjef Wenche Fredriksen og de andre ved tollstasjonen på Svinesund hadde mye å gjøre på grenseovergangen i fjor. Foto: Petter Larsson/NRK

Økningen skyldes i stor grad et enkelt beslag gjort på Svinesund i sommer.

– Det var et beslag på fem millioner sigaretter som egentlig skulle lovlig til et firma i Norge, men sjåføren deklarerte ikke sigarettene, forteller seksjonsleder Wenche Fredriksen ved grensekontrollen på Svinesund.

Beslaget har en «butikkverdi» i Norge på om lag 80 millioner kroner.

Når det gjelder øl, var det en stor nedgang i beslag i fjor, fra 575.000 liter i 2017 til 316.000 liter i fjor. Det var den minste mengden beslaglagt øl på ni år.