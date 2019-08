– Jeg hadde ikke vært her uten bestefar

– Det var dette ansiktet jeg hadde lyst til å se nå, sier Kasper Fosser.

Det er noen minutter siden han kom i mål i VM-debuten. Med et tidlig startnummer er det umulig å si om han får medalje eller ikke, for de beste er fortsatt ute og løper. Men han er fornøyd med løpet, og har en klar ledelse.

Nå gjenstår det å se om noen slår ham.

Etter å ha gått fra intervju til intervju en stund, treffer han morfar Per Fosser bak en brakke på VM-arenaen i Spydeberg i Østfold.

Når de treffes, gir de hverandre en lang klem.

– Finner frem noe ekstra i mesterskap

Den ene konkurrenten etter den andre kommer inn bak Fosser. Til slutt er det bare Olav Lundanes igjen. Landsmannen blir historisk og tar sitt fjerde strake VM-gull på langdistanse. Sunnmøringen har nå ni VM-gull totalt.

Sølvet til Fosser er å regne som en sensasjon. Selv sliter han med å finne ord.

– Jeg finner tydeligvis frem noe ekstra når det er mesterskap. Og det hjelper at så mange er her og heier på meg, sier han.

«Målbevisst og treningsvillig»

I årevis har de fremste kjennerne av orienteringssporten hørt om Kasper Fosser. Men han er fortsatt junior, og har knapt prøvd seg blant de beste. Bronsevinner Daniel Hubmann kan ikke huske å ha møtt ham i konkurranse.

Det var først da Fosser gjorde storeslem og knuste konkurrentene i junior-VM tidligere i sommer at flere fikk opp øynene for ham.

De som kjenner ham beskriver imidlertid Fosser som en svært målbevisst og treningsvillig fyr. Mamma Yvonne mener gjennombruddet kom tidligere enn forventet, og sier han har en unik evne til å stenge ut alt som er uviktig.

Selv trekker sølvvinneren frem morfaren.

– Hadde det ikke vært for bestefar, så hadde jeg ikke vært der jeg er i dag. Han har dratt meg med på løp i hele Europa siden jeg var 9–10 år gammel. Jeg har fått utrolig mye erfaring, sier Fosser.

Er selv verdensmester

Per Fosser er selv verdensmester, og har levd et langt liv i denne sporten.

– Han har gjort en enorm innsats for å gjøre det mulig for meg. Det er jeg utrolig takknemlig for, sier 20-åringen.

Morfaren selv var også rørt av å se hva barnebarnet fikk til.

– Det var fantastisk. Han ga full gass fra start og holdt veldig bra inn. Jeg var spent på om han skulle tape konsentrasjon på slutten, men han klarte seg, sier han.

Ledet lenge

Underveis i løpet lå Fosser lenge foran Lundanes. På et tidspunkt var veteranen to minutter bak, etter at junioren hadde gjort flere valg som virket å ha vært bedre.

Men i løpet av et teknisk krevende parti litt over halvveis, spiste den regjerende mesteren opp alt han lå bak, og på slutten var han utilnærmelig. Til slutt var han halvannet minutt foran.

Han var likevel imponert av det junioren gjorde.

– Vi har visst en stund at han har vært god, men det var sjokk for oss andre da han kom på treningsleir denne våren og slo oss. Han er fysisk sterk, og viser at han tåler presset, sier Lundanes.