– Barna var tilstede da moren ble drept

– Politiet var raskt på stedet og fant en hardt skadet kvinne, som senere ble erklært død på stedet. Siktede var gift med offeret og deres to mindreårige barn var tilstede, sier politiadvokat Behreng Mirzaei.

Han forteller at barna nå blir tatt hånd om av barnevernet og det planlegges tilrettelagt avhør i morgen.

– De blir behandlet som vitner, eventuelt fornærmede, i denne saken, sier Mirzaei.

Den siktede var tilstede da politiet ankom og ble pågrepet uten dramatikk. Han er ennå ikke avhørt.

Verken siktede eller avdøde er norske statsborgere. Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å si hvor de er fra.

– Det gjenstår mye etterforskning i saken, deriblant flere vitneavhør. Vi ønsker derfor ikke å gå ut med flere detaljer i saken på nåværende tidspunkt, sier Mirzaei.

Politiet ønsker ikke å kommentere drapsvåpenet.

– Et rolig nabolag

Åstedet på Borgenhaugen i Sarpsborg er sperret av og væpnet politi holder vakt på stedet.

Innsatsleder Arve Hermansen bekrefter at saken etterforskes som et drap og at en mann er pågrepet og siktet.

Innsatsleder Arve Hermansen i Øst politidistrikt forteller at politiet har startet å snakke med folk i nabolaget. Foto: Tobias Nordli

– Politiet og helsepersonell kom raskt frem til stedet og vi kan bekrefte at vi har funnet én person død. Vi jobber ut fra en teori om at dette kan være et drap. Én person er pågrepet og han er nå i politiets varetekt, sier han til NRK.

Saken etterforskes bredt og politiet snakker med flere beboere i nabolaget

– Det er forferdelig trist og ekkelt at det skjer så nærme. Vi har ikke merket noe til det som har skjedd, sier en av naboene til NRK.

Naboen beskriver stedet som et rolig boligområde.

De nærmeste pårørende varslet om dødsfallet.

– Vi ble varslet like før klokken 10. På stedet kom vi over en alvorlig hendelse som gjorde at vi valgte å sperre av stedet og varsle nødvendig etterforskningskompetanse, sier operasjonsleder Erik Loe i Øst politidistrikt til NRK.

Innsatsleder Hermansen ønsker ikke å kommentere hendelsesforløpet, informasjon om fornærmede, den siktede eller relasjonen mellom de to.

– Det jeg kan si nå, er at siktede ble pågrepet uten dramatikk, sier han.

Allerede siktet for uaktsomt drap

Mannen i 30-årene er siktet for uaktsomt drap etter at hans 3 år gamle sønn druknet i en badebalje i 2017.

Tiltalen ble tatt ut av statsadvokat Andreas Schei 3. desember i år, men av hensyn til julehøytiden valgte forsvarsadvokat Reidar Steinsvik og politiet å avvente med å forkynne den for ham.

– Jeg snakket med politiet og vi ble enige om å vente, så han slapp å få den beskjeden rett før jul. Tiltalen skulle forkynnes for ham etter nyttår, sier advokat Reidar Steinsvik.