– Vogntogsjåfører ikke flinke nok til sikring

– Med tanke på trafikksikkerheten tenker jeg i utgangspunktet at tallene er høye. Vårt mål er å ha null skadde og drepte i trafikken. Så målet vårt er å komme så nær null som mulig, sier han.

Frykter alvorlige hendelser

887 av de 2747 kjøreforbudene i Østfold kom som følge av overlast. 827 tunge kjøretøy ble stående fordi lasten var sikret for dårlig.

– Vi har 3000 vogntog som krysser grensa på Svinesund i døgnet. Alle har varer med seg, alt fra små pappesker til store stålkonstruksjoner. Dette skal sikres etter forskrift, sier han.

Grotterød frykter alvorlige hendelser om ikke verstingene blir stoppet på grensa.

– Lasten på vogntogene kan veie mellom 25 og 30 tonn. Hvis den ligger usikret på planet og man må gjøre en unnamanøver, kanskje gjøre en skarp oppbremsing, vet vi at lasten i de fleste tilfellene ikke blir liggende der om den ikke er godt sikret. Faller den av, kan det få store konsekvenser, sier han.

Grove brudd på kjøre- og hviletid

Statens vegvesen anmeldte til sammen 77 yrkessjåfører i fjor. 20 av de 77 anmeldelsene kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

– Det er skremmende å tenke på at enkelte førere av vogntog, lastebiler og busser ikke tar seg tid til nødvendig hvile. Er du ikke opplagt skal du ikke sette deg bak rattet på et tungt kjøretøy. Et sekunds uoppmerksomhet kan få fatale følger for både sjåfør og medtrafikanter. Det er rett og slett livsfarlig, sier Grotterød.

Bedre på dekksikring

Grotterød sier at sjåførene har blitt flinkere til å bruke dekk og kjetting.

– Trafikksikringsarbeidet når det gjelder dekkutrustning ser ut til å ha virket. Sjåfører i Europa og ellers i verden er blitt flinkere til dette, sier han.