– Vi har vasset i isopor altfor lenge

– Isopor har en tendens til å sprekke opp og spre seg over store arealer. Vi har vasset i dette stoffet i så mange år. Nå synes vi det er nok, og har laget et skikkelig opprop land og strand rundt. Vi har fått god støtte på dette langs kysten, sier han.

Finner rester etter flytebrygger

Plast fra flytebrygger finner skjærgårdstjenesten ofte i strandsonen. Foto: privat

Ifølge Wikipedia er isopor et plastmateriale av ekspandert polysteren (EPS). Navnet Isopor er et varemerke som er eid av Brødr. Sunde as, men brukes nå som et fellesnavn. Isopor brukes blant annet i byggematerialer, i fiskeindustrien og i flytebrygger. Dette er det masse av langs kysten vår, forteller Børresen, som bruker flere timer på å rydde bort dette og annet plast.

– I skjærgården finner vi for det meste isopor som har vært på flytebrygger og bøyeinnhold. Det er ting som løsner og havner i fjæra, for så å bli slått i filler. Det er enorme mengder med dette i Oslofjorden. Når bryggene ruster så løsner flyteelementet, og da flyter det rundt, sier han.

Dette flyter i land langs kysten. Foto: privat

Og det er ikke bare i strandsonen de finner isopor.

– Vi finner dette i dammer høyt oppe i Akerøya for eksempel. Det legger seg som et teppe på vannet, forklarer han.

Krever nye alternativer

Avdelingslederen mener det er på tide at det kommer flere alternativer til isopor, og nevner at den typen arbeid allerede er i gang når det gjelder å bytte ut gummigranulat på kunstgressbaner.

– Næringslivet, produsenter og leverandører må komme på banen for å finne nye løsninger. Det vi kaller skjærgårdens snøkanon må det bli slutt på, sier han bestemt.

Støtter oppropet

Trine Strømme, leder i Naturvernforbundet i Østfold, støtter oppropet fullt ut.

Leder iNatuvernforbundet i Østfold, Trine Strømme, er glad for at folk ser ut til å forstå konsekvenser av plast i havet. Foto: Petter Larsson / NRK

– Vi er veldig positive til slike utspill, for vi ser at det er mye ispor i den marineforsøpplingen som vi samler inn. Det er på høy tid å ta noen grep for å få bukt med marin forsøpling, mener hun.

Strømme sier at mikroplast absorberes og blir en del av næringskjeden.

– Vi aner jo nå bare toppen av isfjellet for hvilke konsekvenser dette vil få for natur og miljø i fremtiden. Vi ser med egne øyne det som flyter i land, og det er enormt mye. Men dette er bare en liten del av det som finnes i havet vårt. Så det sier seg selv at vi må ta noen grep og gjøre noe fort. Vi burde gjort det for lengst, mener hun.

NRK har vært i kontakt med tre ulike selskaper som er leverandører av flytebrygger. Ingen ønsker å svare på om de ønsker å bytte ut isopor til fordel for noe annet.