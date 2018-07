Tørken setter spor etter seg på avlinger over hele Sør-Norge. Bøndene tørster etter regn og kikker etter mørke skyer.

Men det er ikke regn av betydning i vente, og vannstanden synker i naturlige ferskvannsbassenger og elver.

Høstingen av løk er i gang i Rygge. Tross en sen vår, har den varme sommeren gjort at løken er moden tidlig. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

På et jorde i Rygge i Østfold høstes gul løk. Det er tidlig, i lys av at våren kom sent. Men sommervarmen har hentet inn etterslepet på avlingen. Og bonden har tilgang på kunstig vanning.

Men nå gjør en synkende vannstand i den nærliggende innsjøen Vansjø at bøndene snart må gjøre noe med vanninntakene.

Noen steinkast unna driver bonde Øyvind Paulshus med dyrking av grønnsaker, og har jobbet hardt med å hente vann fra Vansjø rett ved, og spre det ut over avlingen.

– Enkelte ting går greit, men jeg har selv pløyd ned 20 mål med pastinakk, på grunn av at jeg ikke fikk det til å spire ordentlig, og det er fordi jeg ikke greide å vanne ofte nok.

Nærmer seg vanninntaket

Bøndene langs bredden av Vansjø i Rygge har god tilgang til vann fra innsjøen, med egne inntak for vanning av jordene.

Vanninntaket til Øyvind Paulshus ligger nå bare ti centimeter over vannspeilet i Vansjø. Det er her han henter vann til vanning av jordene. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Men nå står sjøen bare ti centimeter over inntaket til Øyvind Paulshus, og vannstanden synker for hver dag som går.

– Vi er vant til at Vansjø går over sine bredder, men i år er det så tørt at Vansjø synker med en centimeter i døgnet og går raskt nedover. Det kan bety at noen får problemer med vanninntaket sitt.

Vannstanden i Vansjø er nå litt over en halv meter under det normale nivået for årstiden, viser vannmagasinstatistikken fra NVE.

Paulshus viser oss stedet der han pumper opp vann fra innsjøen for å frakte det i slanger ut til vanningspunkter ute på åkrene.

Det normale er at det vannes tilsvarende 25 millimeter regn i døgnet. Men når naturen ikke hjelper til i det hele tatt, blir oppgaven stor med å gi avlingen nok vann.

Slik ser det ut i innsjøene i Sør-Norge

NVEs vannmagasinstatistikk taler tydelig om en sommer uten nedbør.

Her er vannstanden i noen innsjøer og elver i det sørlige Norge akkurat nå:

Vansjø, Østfold – 55 cm under normalen

Øyeren i Akershus – 12 cm under normalen

Mjøsa ved Hamar – 26 cm under normalen

Glomma ved Norsfoss i Hedmark – 65 cm under normalen

Storsjøen i Odalen – 55 cm under normalen

Femunden – 23 cm under normalen

Begna i Valdres – 70 cm under normalen

Holmfoss i Numedalslågen – 45 cm under normalen

Norsjø ved Løveid – 7 cm under normalen

Dalsfoss, Kragerøvassdraget – 110 cm under normalen

Søgneelva, Agder – 25 cm under normalen

Møska, Skolandsvannet, Agder – 36 cm under normalen

Dirdalsåna, Rogaland – 35 cm under normalen

Vangsvatnet, Voss – 50 cm under normalen

Bygevær i sikte

Det er meldt noe regn i deler av Sør-Norge nå i helga. Etter det er det lite å spore, i hvert fall ifølge Yr.no.

Men på Meteorologisk institutt sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss at det ligger mer nedbør i kortene selv om det stå 0 millimeter på Yr.

– Vi går nå inn i en mer ustabil værtype, og det kommer ikke så godt fram på Yr, som viser været på enkelte tidspunkt av dagen. Det kan komme kraftige byger som ikke vises der, sier Gislefoss.