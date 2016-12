– Utsettelsen er meget uheldig

2018 er det nye målet for selskapet Rygge Airport. Det sier Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport. Dermed gir de opp planene om reåpning i april neste år.

Johannessen viser til at det er tre parter som må til for å få flyplassen i gang igjen: Rygge Airport, Rygge Sivilie Lufthavn og Forsvaret. Hittil har det nye selskapet kun fått avtale med Forsvaret, og ikke RSL.

Knut R. Johannessen og Rygge Airport gir opp 2017, og satser på åpning i 2018. Foto: Stian Pedersen / NRK

Det er Rygge Sivile Lufthavn som eier selve terminalbygget.

– Årsaken til utsatt oppstart er at Rygge Airport ikke har oppnådd tilgang til terminalbygget, fortsetter Johannessen.

At de må utsette den planlagte åpningen er ikke heldig, innrømmer Johannessen overfor NRK:

– Nå blir flyplassen liggende brakk gjennom en hel sommersesong. Det er meget uheldig, men vi mister ikke motet av den grunn. Vi gir ikke opp, vi tror flyplassen har en fremtid for Østfold og Oslo-regionen.

Ikke fått forslag til avtale

Styreleder i RSL, Svein Hurlen, forteller Moss Avis at de utsatte planene til Rygge Airport ikke kommer som noen overraskelse.

– Vi har jo hele tiden sagt at Rygge Airport har vært for sent ute for å få en flyplass opp å stå i 2017. Vi mener også at de har svært dårlig tid for å komme i mål i 2018, sier Hurlen.

Han sier det ikke har kommet noe forslag til avtale fra Knut R. Johannessen og Rygge Airport.

– Han sier han vil leie terminalbygget, men når da? Og vi vet heller ikke når skal det komme fly til Rygge. Vi får ikke tilbakemeldinger, sier han til avisa.

– Ikke overraskende

Et samlet kommunestyre i Rygge er klare på at de ønsker sivil flyplass på området også i fremtiden. Derfor er utsettelsen ikke en god beskjed å få, sier ordfører Inger-Lise Skartlien.

– Det er trist, men det er heller ikke veldig overraskende. Dialogen mellom de to selskapene er ikke god. Jeg ser at de snakker sammen mest gjennom media. Verken kjemien eller viljen til å finne en løsning ser ut til å være der, sier Skartlien til NRK.

Utsettelsen til 2018 endrer ikke kommunens holdning til ønsket om sivil flyplass i Rygge, men Skartlien innrømmer at tiden er i ferd med å renne ut.

– Jo lengre tid som går, desto mindre aktuell blir Rygge som alternativ. Kundene finner raskt andre reisemønstre, og tiden jobber mot oss.