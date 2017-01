– Utenlandske sjåfører ikke verre enn norske

– Det er bare de mest alvorlige forholdene som blir anmeldt, så det er høye tall, sier teamleder for kontrollteamet til Statens vegvesen, Tron Ersvik.

Aldri før har vegvesenet kontrollert så mange tunge kjøretøy som de gjorde i 2016. 91.000 tunge kjøretøy er kontrollert, og i dag offentliggjøres landsoversikten over hva de har funnet.

Tallene viser at kontrollørene ga mer enn 18.000 sjåfører bruksforbud. Det betyr at hver femte kontroll endte i at sjåføren ikke fikk kjøre videre uten å utbedre feilen.

Kjøre- og hviletid Ekspandér faktaboks Det er klare regler for hvor mye hvile tungtransport-sjåfører må ta. Daglig kjøreperiode: Etter maksimalt fire og en halv times kjøring skal du ta 45 minutters pause.

Etter maksimalt fire og en halv times kjøring skal du ta 45 minutters pause. Døgnhvile: En gang i døgne må sjåføren ta 11 sammenhengende timers pause eller minst tre + ni timer pause. Døgnhvilen kan reduseres til ni timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler

En gang i døgne må sjåføren ta 11 sammenhengende timers pause eller minst tre + ni timer pause. Døgnhvilen kan reduseres til ni timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler Ukentlig kjøreperiode: Total kjøretid per uke er maksimalt 56 timer. Over to uker kan total kjøretid ikke overstige 90 timer.

Total kjøretid per uke er maksimalt 56 timer. Over to uker kan total kjøretid ikke overstige 90 timer. Ukehvil: Etter senest seks døgn skal sjåføren gjennomføre en ukehvil på minst 45 timer. Ukehvilen kan reduseres til 24 timer annenhver uke hvis den kompenseres med en tilsvarende hvileperiode. Kilde: Statens vegvesen

– Utenlandske ikke verre

Blant annet ble det gitt svært mange kjøreforbud på storkontrollen på Svinesund da den første snøen kom i november.

MANGE FEIL: 16 av 45 kontrollerte kjøretøy hadde for dårlige dekk eller manglet kjettinger da Statens vegvesen hadde kontroll på Svinesund i november. Foto: Heidi Gomnæs / NRK

I tillegg viser tallene til vegvesenet at 1248 sjåfører ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Av disse er 868 norske, mens 380 er utenlandske.

Ersvik mener det er liten forskjell å spore mellom norske og utenlandske sjåfører når det gjelder brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

– Vi kontrollerer vesentlig flere norske enn utenlandske, cirka hver tredje kontrollerte er en utenlandsk sjåfør. Så det tyder på at de utenlandske er verken verre eller bedre enn de norske, sier han.

Mener sikkerheten er god

IKKE VELDIG BEKYMRET: Forbundsleder Tore Velten i Norges Lastebileier-Forbund. Foto: Norges lastebileierforbund

Forbundsleder Tore Velten i Norges Lastebileier-Forbund mener at til tross for statistikken, har det aldri vært bedre trafikksikkerhet blant tunge kjøretøy i Norge enn nå.

– Det er mange nye kjøretøy, og bilparken har aldri sett så bra ut som i dag. Men kontrollen er blitt nøyere, og vi kjører i et klima som gjør at det hele tiden dukker opp feil som må rettes opp. Men vi er glade for at det er kontroller, både for trafikksikkerheten og for at det skal være lik konkurranse, sier Velten.

Han mener at selv om 18.000 bruksforbud virker høyt, synes han ikke det er skremmende.

– Det er strenge regler, og hver minste feil kan se veldig grov ut. Men når det blir sjekket ut, så er kanskje ikke bruddene så alvorlige likevel, sier Velten.

Han presiserer at det også ikke er slik at alle anmeldelser fra vegvesenet som innebærer at det faktisk har vært et reelt brudd.

– Vi er uenige i noen av bruddene og har mulighet til å forklare oss hvis det eventuelt blir en sak, sier han.