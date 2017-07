– Turistskatt? Verste jeg har hørt!

Hvalers Frp-ordfører Eivind Norman Borge avviser tvert å innføre en turistskatt for å finansiere de økte utgiftene turistene påfører øykommunen, når VG spør ham i dag. Ideen er satt fram av ordføreren i Flakstad i Lofoten, avfalls- og parkeringsproblemer storinnrykk av turister fører med seg. – Vi har nok en jobb å gjøre, men at den skal gjøres i form av turistbeskatning, høres helt spinnvilt ut for meg, sier Borge til avisen.