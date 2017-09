– Thoresen skulle hatt karantene

Sparta-trener Sjur Robert Nilsen mener taklingen fra Storhamars Patrick Thoresen mot en av hans spillere var så stygg at stjernespilleren burde fått to kampers karantene. VG skriver at Sparta-back Kristian Østby pådro seg en lettere hjernerystelse av taklingen mandag kveld. Thoresen fikk 2+10 minutters utvisning.