– Små partier sikrer åpenhet

Kristelig Folkeparti ligger an til å få fem prosent av stemmene i Østfold ved stortingsvalget. Dermed kan førstekandidat Line Henriette Hjemdal komme inn på Stortinget ved hjelp av utjevningsmandatet for fjerde gang på rad. Hjemdal mener systemet sikrer at den politiske debatten forblir åpen.