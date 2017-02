– Uten jobb og skole er det ikke lett å skaffe seg et nettverk. Skal vi gå på gata og rope «Hei, vil du være min venn?» spør Hilde Mari Ågesen (24).

Hun er på kafé i Fredrikstad med sin åtte måneder gamle sønn og en av sine nye bekjentskaper, Camilla Skadalen (36). Etter at hun opprettet Facebook-gruppen Østfoldjentene, har det blitt mange kafébesøk.

Målet er nemlig å hjelpe folk til å treffe nye folk. Derfor arrangerer de stadig treff.

Stor interesse

Ideen kom da hun så flere skrive på Facebook at de følte seg ensomme. Hun startet dermed gruppa som først het «Hønehjørnet Østfold» og hadde samme navn som en landsdekkende gruppe med over 40.000 medlemmer. Senere endret de navnet.

Det første døgnet ble 360 med, få uker etter oppstarten har de passert 1000.

– Jeg har bodd i denne byen i fem år, men har ikke helt skjønt hvordan jeg skal kunne skaffe venner. Nå tror jeg at jeg har skjønt det, sier hun.

Snittalderen er ifølge Ågesen rundt 30 år, noe som kan tyde på at også unge, friske mennesker noen ganger trenger hjelp til å bygge nettverk.

– Inntrykk av at alle er perfekte

At mange kjenner på ulike former for ensomhet, underbygges av levekårsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB).

28 prosent har vært litt, ganske mye eller veldig mye plaget av ensomhetsfølelser de siste to ukene.

Forskerne ser at folk med høyere utdanning er mindre ensomme enn andre grupper og at kvinner er mer ensomme enn menn. De yngste og de eldste er mest ensomme.

Samspillsterapeut Øygun Stjärne Nodeland synes effekten en slik Facebook-gruppe har er positiv. Samtidig er hun ikke overrasket over behovet den avdekker.

– Sosiale medier kan forsterke ensomhetsfølelsen når man får inntrykk av at alle andre har det så bra og er perfekte, sier hun.

– Ut av komfortsonen

IKKE OVERRASKET: Samspillsterapeut Øygun Stjärne Nodeland mener man må ut av komfortsonen når man skal bygge nettverk. Foto: Kine Bakke

Nodeland har selv flyttet og etablert seg i en ny by i voksen alder. Derfor vet hun at det ikke alltid gjør seg selv å bygge nettverk.

– Man må gå utenfor komfortsonen, være åpen og vise seg frem. Det kan være mer utfordrende hvis man i tillegg er i en periode av livet hvor mange egentlig vil være for seg selv, sier hun.

Camilla Skadalen har selv små barn, og har kommet i kontakt med mange nye etter at hun ble med i oppstarten av Østfoldjentene.

– Jeg har daglig kontakt med ei jente som jeg møtte på det første treffet. Vi har kontakt hver dag ved at vi skriver til hverandre, sier hun.