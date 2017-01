– Selvfølelsen er blitt bedre

FORNØYDE: Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (t.v.) og jubileumssjef Svein Halvorsen. Foto: Robin Bøe / Sarpsborg 1000 år

– Folk går med rett rygg, og det virker å være en bedre selvfølelse blant sarpinger nå. De er veldig stolte av byen og det som har skjedd, sier Svein Halvorsen.

Nyttårsarrangementet i Sarpsborg markerte slutten på 366 dagers markering av at Østfold-byen er 1000 år.

Riktignok var det færre som dukket opp på torget for å feire nyttårsaften i år enn de 13.000 som dukket opp i fjor. Men Halvorsen er likevel overbegeistret.

– Det var et verdig punktum for jubileet. Det var massefolk, et arrangement som gikk prikkfritt, enormt fyrverkeri, godt vær og blide mennesker som ikke laget bråk og tull, sier Halvorsen.

ARTISTER: Både lokale og nasjonale artister sto på scenen i forbindelse med jubileumsshowet. Her er Knut Anders Sørum. Foto: Robin Bøe / Sarpsborg 1000 år

Mange arrangementer, mye folk

I løpet av året har jubileumssjefen beregnet at 100.000 personer har besøkt de 130 arrangementene som har blitt arrangert i forbindelse med tusenårsjubileet.

Det er han svært godt fornøyd med.

– En tusenårsfest handler om å samle mange mennesker til fest, drive byutvikling og realisere de ulike prosjektene. Det jeg sitter mest igjen med, er at sarpinger har løftet haka og sier «yes we can», sier Halvorsen.

VERDIG AVSLUTNING: Et stort fyrverkeri markerte avslutningen på avslutningsshowet. Foto: Tor René Stryger / NRK

Vil prøve å lære

Mens utgangen av 2016 innebærer avslutningen på jubileet i Sarpsborg, er det også starten på et jubileum i nabobyen Fredrikstad.

I 2017 er det nemlig 450 år siden Fredrikstad ble grunnlagt som en slags avlegger av Sarpsborg.

Jubileumssjef Irene Østbø forsikrer om at Fredrikstad også kommer til å benytte anledningen til å feire byen ettertrykkelig.

– Identitet og stolthet er to viktige verdier som kan leve videre etter et jubileum. Vi ser at Sarpsborg har hatt mange besøkende på sine arrangementer. Vi håper jubileet hos oss vil gi noe av det samme, sier Østbø.

Jubileet i Fredrikstad drar i gang med utendørskamp mellom hockeylagene Stjernen og Sparta og diverse arrangementer og show i forbindelse med kampen.

Og høydepunktet forventes å være en jubileumsuke i september.

– Sarpsborg har hatt god tilnærming mot skolene. De har også vært dyktige til å få folk til å besøke arrangementene de har lagt til rette for. Det vil vi lære av, sier Østbø.

PS: Østfolds feiring av seg selv verken startet med Sarpsborg eller avsluttes med Fredrikstad. Halden fylte nemlig 350 år i 2015, mens Moss feirer 300-årsjubileet i 2020.