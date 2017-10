– Saugbrugs fortsetter som vanlig

Fristen for å si ja eller nei til redningspakken for konsernet Norske Skog ble i går utsatt for tredje gang.

Dette viser at det jobbes for å få på plass en løsning – det sier administrerende direktør Kjell Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs . – Vi fortsetter som vanlig fram til dette er avklart, sier Kure: