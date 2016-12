– Prissirkuset har blitt mer underholdende

MERKER KONKURRANSEN: Senterleder Anne Vik ved Østfoldhallene. Foto: Bjørn Ruud / NRK

– Konkurransen er tøffere, og vi jobber annerledes med markedsføring nå enn vi gjorde for noen år siden, sier senterleder Anne Vik ved Østfoldhallene i Fredrikstad.

Ni dager før jul pepres kundene med reklame i alle kanaler. Og lite tyder på at kjedene venter til januarsalget med å dumpe prisene.

Det er halv pris på alle julevarer hos en møbelkjede, 40 prosent på lamper torsdag, 60 prosent på dyner og 20 prosent på sko.

En del av markedsføringen er knyttet opp mot kveldsåpne butikker, men langt fra alle salgskampanjene ser slik ut.

Dette er en endring fra slik julehandelen var for bare få år siden, mener Vik.

– Tidligere drev vi mye med profilmarkedsføring der vi fortalte om utvalg og produkter. Vi fristet mer, men det var ikke tilbud vi markedsførte. Nå er det mer prisfokusert markedsføring, sier senterlederen.

GAMLE DAGER: Julemagasinet Østfoldhallen laget i 2004, 2005 og 2006 hadde en ganske annen profil. Målet med markedsføringen var å formidle en stemning mer enn å vise frem tilbud på enkeltvarer. Foto: Anne Vik

Store endringer

STORE ENDRINGER: Førstelektor Jan Ivar Fredriksen ved Høgskolen i Sørøst-Norge mener endringene i markedsføringen kommer som følge av økt konkurranse. Foto: Handelshøyskolen BI

Den samme endringen ser også førstelektor Jan Ivar Fredriksen ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har spesialisert seg på varehandelledelse, og mener det er flere faktorer som har endret markedsføringen i desembermåned.

– Antall tilbydere har økt. Det er flere kjøpesentre og større kjøpesentre, i tillegg er netthandelen med på å gjøre prissirkuset enda mer underholdende, sier han, og viser blant annet til at netthandelen bidrar til å gjøre priskrigen mer gjennomsiktig.

Fredriksen forteller at etterspørselen etter varer har økt jevnt de siste 30 årene, men at tilbudet har økt enda raskere.

Der butikkene tidligere hadde en mangel på varer målt mot etterspørselen i desember som gjorde at de kunne selge til ordinære priser, så er situasjonen annerledes nå.

– Med en gang tilbudet blir større enn etterspørselen, så begynner prisene å gå ned, sier han.

Fryktet tomme hyller

Det er dette vi ser i postkassene i disse dager. Prisene dumpes de siste dagene før jul. Det kan være planlagte tilbudskampanjer, eller det kan være en form for spontan panikk for å unngå at varer blir liggende på lager.

– Ofte har man skaffet seg et varelager som skal realiseres. Selv om de selger varene til halv pris etter nyttår, så er det begrenset hvor mye de får solgt av en sesongvare. Da er det bedre å selge dem billig før jul, sier han.

Fredriksen mener dessuten butikkenes frykt for å gå tom for varer like før jul spiller inn.

– Det er bedre å selge billig, enn å gå tom for en vare. Å gå tom for varer de forventes å ha, det er den dårligste kundeservicen man kan ha. Denne mekanismen er undervurdert, og betyr mer for kundeservicen, enn blid og hyggelig betjening, sier Fredriksen.