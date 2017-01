– Pleier spurte pasient om intimbarbering

For å ivareta pasientsikkerheten har Statens helsetilsyn begrenset autorisasjonen til en hjelpepleier som tidligere jobbet ved Sykehuset Østfold. De mener han pleiet pasienter på en krenkende måte.

Tok opp seksualiserte tema

Til NRK forteller pasienten om et skremmende møte da hun ble trillet opp på hans avdeling etter en operasjon. Hun var sterkt medisinert.

– Han kom og masserte beina mine den dagen jeg kom opp. Han fortalte da at sånn burde mannen min gjøre før han "satte inn støtet". For det var sånn forspill, og det han gjorde på sine kvinnelige bekjentskaper.

Han skal også ha fortalt henne at han var intimbarbert, og spurt henne hvor mange partnere hun hadde hatt.

Statens helsetilsyn mener hjelpepleieren tok opp intime og seksualiserte tema som ikke hører hjemme i en pleiesituasjon.

Kom borti kjønnsorganet

I tilsynssaken beskrives også en såkalt is-test som brukes for å finne nivået på sensorisk blokade. Pasienten opplevde testen som svært krenkende.

– De skulle sjekke at smertepumpa virket, så da tok de en isbit-test. De tok isbiten i en hanske som de tok på visse punkter på kroppen. Men han begynte i panna og nedover hele veien – og innom alt egentlig.

Bare den følelsen av å miste kontrollen var ganske fælt, for det var jo steder han ikke skulle ta på. pasient

Helsetilsynet mener hjelpepleieren gikk ut over prosedyren da han brukte en isbit for å svale pasientens ansikt, førte isbiten rundt pasientens bryst og kom borti kjønnsorganet.

Helsetilsynet finner ikke grunn til å betvile pasientens forklaring på disse punktene, fremkommer det av tilsynsrapporten.

Hjelpepleieren kjenner seg ikke igjen

Hjelpepleieren benekter deler av hendelsesforløpet, men han innrømmer å ha vært frimodig og flåsete.

Til NRK skriver hjelpepleieren at han vurderer å klage på vedtaket fra Helsetilsynet.

En av pasientene som mottok pleie av mannen, har politianmeldt ham. Saken er nå under etterforskning.

Hjelpepleieren skriver til NRK at han er trygg på at saken får en forsvarlig behandling i rettsvesenet.

Helsetilsynet på sin side mener hjelpepleieren har begått et grovt overtramp.

– Burde blitt fratatt autorisasjonen

Kvinnen som opplevde seg krenket av hjelpepleieren er kritisk til at han ikke er fratatt autorisasjon. Hun mener en begrensing ikke er bra nok.

– Overhodet ikke! Det å få en begrenset autorisasjon gjør at han faktisk kan gjøre det igjen. Han skulle ikke ha jobbet med dette.

Avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Ragnar Hermstad, forteller at hjelpepleieren nå kun kan arbeide under visse omstendigheter.

– Under visse omstendigheter kan han gjøre det. Vel vitende om at hans arbeidsgiver som er hans overordnende er godt kjent med bakgrunnen til begrensingen og følger opp.

Begrensningene som er vedtatt for hjelpepleieren krever at han må motta faglig og personlig veiledning fra kompetent fagperson i 12 måneder. Dessuten må ny arbeidsgiver være kjent med tilsynssaken og forholdene som ligger grunn for begrensningene, og bekrefte dette overfor Helsetilsynet.

Hjelpepleieren ble suspendert fra sykehuset. En måned senere sa han selv opp sin stilling.