– Østfold Energi må endre strategi

Østfold Energi må endre strategi og selge alt som ikke er relatert til vannkraft, sier varaordfører i Aremark, Alf Ulven, til Halden Arbeiderblad. Aremark eier 1,4 prosent av aksjene i selskapet. Ulven mener strategien til selskapet med satsing på vindkraft og varmekraft har vært feilslått og har påført selskapet store tap. Direktøren for Østfold Energi svarer at de vil legge fram en ny strategi for sine eiere neste måned.