– Økte erstatninger kan ikke vente

Den langvarige tørken gir bøndene mange utfordringer, både med å sørge for at dyra får nok fôr, og med å få økonomien til å henge sammen.

Bondelagsleder i Østfold, Svend Arild Uvaag, understreker at det er dyrevelferden som er viktigst, men at det også haster med å gjøre noe med erstatningsordningen for avlingsskader på gress.

Svend Arild Uvaag leder Østfold Bondelag. Han håper regjeringen er rask med å komme med økte avlingsskadeerstatninger, og forventer at det kommer noe allerede tidlig på høsten. Foto: Østfold Bondelag

– Ordningen vi har nå er ikke i takt med tiden. Den tar utgangspunkt i langt lavere avlinger enn det som er normalt nå, slik at målet på oppjusteres. Det gjelder også kronebeløpet, som bør økes mye, sier han.

Uvaag frykter at avlingene på gress til vinterfôr bare blir på 25 % av normalen i år.

LES OGSÅ: Selv ugresset lider i tørken

Liste med tiltak

I går presenterte landbruksminister Jon Georg Dale en rekke tiltak som skal gjøre det lettere for bøndene å takle den vanskelige situasjonen.

Det innføres blant annet økte forskudd på avlingsskadeerstatninger og ulike dispensasjoner for å gjøre det lettere og styrke produksjonen av dyrefôr.

Regjeringen lover også å gå gjennom hele avlingsskadeordningen, og skal utrede hvordan den kan innrettes for å dekke framtidige behov.

Dette kan ta tid, men bøndene har ikke tid til å vente lenge, sier Svend Arild Uvaag.

– Det er klart det vil ta tid og gå gjennom ordningen på en god måte, men for bøndene er utrolig viktig at vi ser at det at kommer penger i god tid før man kjenner det godt i økonomien, og jeg forventer en avklaring på det allerede på ettersommeren eller tidlig høst.

Landbruksdepartementet svarer at de allerede er i gang med å forberede gjennomgangen av avlingsskadeordningen.

– Det vil i denne gjennomgangen bli vurdert hvordan ordningen, både på kort og lang sikt, skal avhjelpe situasjonen best mulig. Den sammensatte arbeidsgruppen skal gi et best mulig grunnlag for å eventuelt endre ordningen både for å avhjelpe årets situasjon, og også for å sørge for en robust avlingsskadeordning for fremtidige krisesituasjoner.

Departementet skriver at de i dag har vært i kontakt med jordbrukets organisasjoner for å følge opp prosessen som ble avtalt på gårsdagens møte.

Det har også blitt gitt beskjed til Landbruksdirektoratet, som forvalter ordningen.

Dyr transport av halm

Bønder over hele landet hjelper hverandre nå for å sikre at alle har nok fôr til dyra til vinteren.

Halmballer fra Nord-Norge, som her fra Alta, kan finne veien til det tørkerammede Sør-Norge som vinterfôr til dyr. Foto: Stian Strøm / NRK

I Nord-Norge har bønder startet en aksjon for å få samlet halmballer som er til overs, for å sende disse til kolleger i Sør-Norge.

Ifølge bondelagsleder Svend Arild Uvaag i Østfold er det også aktuelt å frakte fôr fra de største landbruksfylkene på østlandet til fylker der det er mindre gressproduksjon.

– Det vil påløpe store kostnader med å frakte halm til andre områder av landet. Omtrent halvparten av kostnadene vil ligge på transporten til andre tørkerammede områder.

Uvaag anslår at de kan få et overskudd av halm i Østfold, slik at de kan sanke nok til å kunne hjelpe andre distrikter.

– Men til syvende og sist er økonomien underordnet det å berge dyrebesetningen, gjentar han.