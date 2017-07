– Mange oppdager ikke blålysene tidsnok

I går kolliderte en ambulanse under utrykning. Idet ambulansen var i ferd med å kjøre forbi en personbil, i det føreren av personbilen skulle svinge til venstre, fortalte politiet. Dermed var kolisjonen uunngåelig.

Torer Frøyset, rådgiver i ambulansetjenesten i Østfold forteller at det er sjelden de havner i ulykker. Likevel blir de ofte forstyrret under utrykning av bilførere som ikke er oppmerksomme.

Dette kan få alvorlig konsekvenser.

– Vi kan bli forsinket på vei til noen som trenger livreddende hjelp. Er det for eksempel noen som har sluttet å puste, så har vi veldig dårlig tid på oss. Vi er jo utdannet til å redde liv, og da er det grusomt å sitte og lure på om vi kommer frem tidsnok, sier han.

– Får en lett panisk reaksjon

Jørn Thon i Indre Østfold brann og redning forteller at de trenger stor plass på veien, og ønsker at alle trafikanter viker dersom det er mulig. Foto: PRIVAT

De som trenger mest plass av alle utrykningskjøretøyene, er brannvesenet. Jørn Thon som er leder for beredskap i Indre Østfold brann og redning, forteller at de har opplevd flere farlige situasjoner.

– Noen sjåfører merker oss ikke før vi er veldig nærme og får en lett panisk reaksjon. Noen ganger har vi opplevd at folk kjører i fortauskanter og autovern, forteller han og legger til at de også har opplevd situasjoner der sjåføren har reagert ved å kjøre over i motsatt kjørefelt.

– Litt uoppmerksomhet fra trafikantene kan føre til farlige situasjoner, sier han.

Uoppmerksomme sjåfører skaper farlige situasjoner

Kai Voldengen, som er fungerende distriktsleder i UP Innlandet- og Øst Politidistrikt, forteller at også de opplever farlige situasjoner når folk som ikke er oppmerksomme.

Kai Voldengen i UP ønsker at trafikanter skal bli bedre på å bruke spilene når de kjører. Foto: Anne Næsheim / NRK

– For eksempel når bilen som ligger forrest, oppdager oss og legger seg til sida, mens bilen bak ikke har oppdaget oss. Når bilen bak velger å kjøre forbi, kan det bli farlig.

Frøyset i Indre Østfold brann og redning mener det kan være en idè å få barna til å være mer oppmerksomme i bilen.

– Vi har sagt til barnehagebarn som har vært på besøk, at de må følge med rundt seg når de sitter på i bil og si fra til sjåføren når det kommer utrykningskjøretøy. Det har vi hatt positiv respons på. Vi har sett biler som har kjørt til siden, og når vi har kommet opp på siden av dem, så sitter det en småtting og vinker. Og da er ikke det en småtting lenger. Da er det blitt en stor helt.

Alle tre er enige i hva bilføreren bør gjøre når det kommer et utrykningskjøretøy.

– Senk farten, vis at dere har sett oss, og kjør ut til siden. Dette gjelder biler i begge kjørefelt. Men se an om veien er trang eller svingete, sier Thon.