– Mæland håndterer Finnmark dårlig

Det var under Arendalsuka at kommunalminister Monica Mæland sa at Finnmark kan komme til å velte hele regionreformen, hvis de står fast på å nekte sammenslåing med Troms.

Kommunalminister Monica Mæland mener Finnmark og fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech bare har å innrette seg etter de vedtak stortinget har gjort om fylkessammenslåing. Det nekter finnmarkingene fortsatt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg tror Stortinget da må drøfte videre hva de vil gjøre. Det vil få konsekvenser for resten av landet. Det vil bli alvorlig, sa Mæland.

Uttalelsen kom i en debatt med fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) i Finnmark

– Har behandlet Finnmark dårlig

I Østfold kritiserer fylkesordfører Ole Haabeth regjeringen, og sier den har kommet svært skjevt ut i behandling av Finnmark i regionreformen.

– Jeg er skuffet over tilnærmingen fra statsråden, man burde gjort noe annet enn å true. Finnmark er et spesielt fylke, særlig på den måten at det er en liten befolkning på et svært stort område, sier Haabeth.

Han utdyper med å foreslå en egen Finnmarksavtale, kanskje med formelle samarbeidsorganer med nabofylket som kan bøte på at man har en så liten befolkning.

Har regjeringen håndtert Finnmarkspørsmålet dårlig, er det det du sier?

– Ja, etter min mening så har de gjort det.

Haabeth jobber nå sammen med Akershus og Buskerud med å etablere Viken fylke, som blir et fylke med 1,2 millioner innbyggere. Finnmark har 75.000.

Håper på Finnmark-løsning

I Hordaland reagerer fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) med at det bare er en vei i regionreformen, og det er framover.

– Jeg forutsetter at regjeringen følger opp stortingsvedtaket, og tenker at det er helt hypotetisk spørsmål at Finnmark skal kunne snu regionprosessen, vi forholder oss til de vedtak som er fattet og vi har kommet langt i prosessen, sier Hesttun.

Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid (Ap), velger å gi et godt råd til kommunalministeren etter dagens verbale batalje med Finnmarks fylkesvaraordfører.

– Vi er i en god prosess med å slå sammen Vestfold og Telemark. Mitt råd til Monica Mæland nå er å komme med så mange oppgaver at kanskje Finnmark og Troms finner ut at det er nyttig å sette seg sammen rundt bordet på nytt.

Tenker ikke å snu

I debatten med kommunalminister Monica Mæland i dag sa Finnmarks fylkesordfører Tarjei Jensen Bech at han ikke kommer til å endre ståsted.

– Regjeringen forstår ikke Finnmark, jeg føler jeg har et sterkt mandat fra Finnmarks befolkning som sier et klart og tydelig nei. Vi risikerer å måtte flytte all makt ut av Finnmark, og det er ikke akseptabelt.

Han avviser at deres protest kan velte hele reformen

Kommunalministeren parerte bare med at det nordligste fylket har å lytte til vedtakene i Stortinget, og bli med på notene.

– Man kan være drivende uenig, men når Stortinget har fattet to beslutninger om fylkessammenslåing, så må man forholde seg til det, sier Mæland.