Politiet over hele landet har i dag fått beskjed om å bevæpne seg under id-arrangementer.

Det samme skjedde under årets nasjonaldagsfeiring.

– Vi har et nasjonalt ansvar for både samordning og iverksettelse av nasjonale tiltak. Vi har besluttet en del tiltak som alle politidistrikt skal iverksette, herunder bevæpning av polititjenestemenn under id-arrangementer, forteller beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Knut Smedsrud.

– Er det samme beredskap nå som på 17. mai?

– Det er litt andre tiltak. Dette er mye mer spisset inn mot id-feiringen og det er også iverksatt en del andre tiltak, sier Smedsrud.

En demper på feiringen

I går ettermiddag gikk en væpnet mann til angrep på Al-Noor Islamic senter i Bærum.

– Det skapte frykt og bekymring. Spesielt fordi det skjer så nært den store feiringen som skjer i dag, hvor så mange folk har samlet seg, sier Feysal Bile Ali, nestleder for Al-Huda Islamisk Senter i Fredrikstad.

Feysal Bile Ali: – Norge har stort fokus på sikkerhet og det stoler vi på. Foto: Andrea Lindquist / NRK

I Østfoldhallen i Fredrikstad er det i dag samlet mellom 1500 og 2000 muslimer til markeringen.

– Det er en del av våre medlemmer som har lurt på hvordan vi gjør det med sikkerheten. Feiringen i dag er en gledens dag, hvor man sprer glede og møter slekt og venner. Det er litt uro rundt det å ødelegge den gleden, forteller Bile Ali.

Den terrormistenkte 21-åringen er også siktet for å ha drept sin egen stesøster (17). Hun ble funnet død i en bolig på Eiksmarka i Bærum.

Bile Ali sier han personlig ikke tror det er stor fare for terror på arrangementet, men at han forstår frykten hos flere moskeer.

– Jeg tror alle er godt forberedt i dag og at mange føler at de må ha god sikkerhet der de er.

I Ålesund har omtrent 600 muslimer samlet seg i Sparebanken Møre arena. Amira Ahmad og Kafa Jammal har reist fra Valderøya i Giske der de bor.

– Vi føler oss trygge. Det var godt å se at politiet er her. Mange har vært skeptiske til å komme hit å feire, sier Ahmad.

Venninnen Jammal sier seg enig i at det føles trygt på samlingen,

– Det gjør meg så glad. Jeg var litt redd i går da jeg hørte nyheten i går, men nå er jeg glad jeg kom.

Amira Ahmad og Kafa Jammal har reist til Ålesund for å feire id. Det er de glad for at de gjorde. Foto: Marius André Stenberg / NRK

Samtidig mener lederen for Ålesund islamsk senter, Saad Almina at så mange som 200 mennesker kan ha holdt seg hjemme i ettermiddag, til tross for at politiet var til stede under feiringene i både Ålesund og Molde.

Trusselbildet er uendret



Politidirektoratet har mottatt en helt fersk trusselvurdering fra PST, som tilsier at det generelle trusselnivået ikke er endret.

Etter gårsdagens hendelse har de likevel iverksatt en rekke forebyggende tiltak i hele landet, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud.

– Det er fordi id er en høytid som feires over hele landet. Vi har muslimske miljøer over absolutt hele landet som feirer id, og vi ønsker å bistå med å trygge disse arrangementene, sier Smedsrud.

– Er dere redde for «smitteeffekt»?

– Det er ingenting som tilsier noe annet enn at denne mannen har handlet på egen hånd. Det er likevel alltid en risiko for det vi kaller «copycats», eller noen som blir inspirert, så det er klart at det må vi ha en beredskap for, avslutter Smedsrud.