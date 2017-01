– Jeg lurer på om han skal slutte å spøke nå?

Du har kanskje lagt merke til det på vei inn i «halvt norske» Strömstad: Det litt for store og prangende rådhuset som ligger litt rart plassert. Midt i en skråning og på «feil» side av elva fra resten av sentrum.

Det har stått der i hundre år, men først denne uka var det offisiell innvielse av rådhuset i kommunen med 12.000 innbyggere. Både det nyoppussede bygget og folkene i Strömstad hadde pyntet seg til fest.

ÅPNET: 27/1 2017 klokken 12.12 ble stadshuset offisielt åpnet. Ordfører Peter Dafteryd sto for åpningen, omgitt av personer utkledd i 1917-antrekk. Foto: Tor René Stryger / NRK

Grunnen til at det tok hundre år å få det innviet:

Samtidens politikere var så lei av maset fra donatoren at de ikke orket å organisere en innvielsesfest.

– Forelsket

– Han må ha vært fullstendig stormforelsket i foreldrene sine. Han har bygget hele dette huset til minne om dem, sier dagens ordfører Peter Dafteryd.

Han har tidligere vært turistguide i det staselige bygget, og gjør et aldri så lite «comeback» i rollen for å vise NRK rundt.

– Jeg tror han sitter her oppe et sted og lurer på om han skal slutte å spøke. For nå er det liksom ferdig, sier Dafteryd og peker ut i lufta.

Opphengt i datoer

Valget av tidspunktet for den offisielle åpningen, 27/1 klokken 12.12, er utvilsomt valgt i Adolf Fritiof Cavalli-Holmgrens ånd.

«Donatoren», som han kalles, var nemlig fullstendig opphengt i enkelte tall og datoer.

Donatorens far ble født 27/1, mens moren ble født 14/5. Deres bryllupsdag var 7/3, og de forlovet seg 12/12. Gjennom byggeprosessen var det kun på disse datoene Donatoren stilte opp på byggemøter. Og tallene preger arkitekturen.

Huset er 41 meter høyt (27+14), 82 meter langt (det dobbelte av høyden). Det er 27 dører og vinduer i første etasje. I andre etasje er det fire vinduer og en dør, mens det oppe er 14 vinduer (14/5).

«Fars sal» er 7 meter høy, 7 meter bred og 13 meter lang (27). «Mors sal» er 7 + 7 + 5 meter (14/5).

– Alle datoer av betydning for dem finnes innbygget i dette huset. Derfor ser det ut som det gjør, sier Dafteryd.

Ble frustrert

Stadshuset er plassert på eksakt samme sted som hans far drev gullsmed da Donatoren vokste opp.

PRAKTBYGG: Egentlig skulle stadshuset vært åpnet i 1911, men det ble noen år forsinket. Foto: Strömstads museum

Og selv om Donatoren hadde flyttet til Stockholm og tjent seg rik på diverse investeringer, var han svært opptatt av sine røtter.

Men hans særegne preferanser ble også slitsomme å forholde seg til for datidens politikere. Derfor ble bygget aldri innviet.

I et brev Donatoren skrev mot slutten av byggeperioden, kommer det frem at han også var frustrert. Likevel takker han ja til å betale enda en sum penger til prosjektet.

«Motivet for min beslutning har vært at vi endelig skal få slutt på denne saken, som jeg opprinnelig trodde skulle gi meg tilfredsstillelse, men som dessverre ikke kan sies å ha oppfylt mine forhåpninger i så henseende.»