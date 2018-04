– Ikke skift dekk før neste uke

Skal man følge regelverket må piggdekkene være av første mandag etter påske. I år blir det 9. april. For Norland, Troms og Finnmark er fristen for å skifte dekk 1. mai.

Men i år går Statens vegvesen ut og advarer mot å bytte dekk for tidlig.

– Den enkelte bilfører er selv ansvarlig for at bilen til enhver tid har riktig veigrep. Følg med på værmeldingene. Med kuldegrader om natta kan smeltevann som fryser til is på vegene skape farlige situasjoner, sier seksjonsleder Kjell Siem i Statens vegvesen region øst.

– Kan komme mer snø

Meteorolog Geit Ottar Fagerlid ber folk mente med å bytte dekk til neste uke. Foto: Meteorologisk Institutt

Også meteorologen advarer mot å bytte dekk denne uken. Meteorolog Geir Ottar Fagerlid sier at det kan komme mer snø denne uka.

– Vi får en vinterlig værtype, og det kan komme snø også i lavlandet i helga. Så mitt råd er å vente til neste uke.

Han mener derimot at det i neste uke vil bli godt dekkskifte-vær, i hvert fall i Sør-Norge.

– Det vil nok bli en 10 til 15 grader i neste uke. Denne uka bør du ha is i magen, og man bør ikke ha dårlig samvittighet for å ikke ha byttet dekk på mandag.

Gjelder kun piggfrie dekk

Har du dekk uten pigger kan disse også brukes videre utover våren.

– Piggfrie vinterdekk har dårligere grep på våt asfalt enn sommerdekk og blir for myke på varme dager, sier Siem i vegvesenet.

Meteorolog Fagerlid mener derimot at man bør skifte dekk neste uke.

– Så skulle det komme kuldegrader senere i april får man heller la bilen stå. Når det gjelder Nord-Norge så bør de vente med å bytte til slutten av april.