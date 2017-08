– Ikke bad i Tunevannet

Helsemyndighetene i Sarpsborg ber folk unngå å bade i Tunevannet, etter at større mengder blågrønnalger igjen har dukket opp i det populære badevannet. Kommunen skriver på sin nettside at sikten gradvis er blitt dårligere de siste dagene, og at det nå altså er så mye alger at de fraråder bading.