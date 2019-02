– Hver kontakt er som et nytt overgrep

– Nei, gjett hvem som ringer nå. Det er han.

«Silje» snakker med NRK på telefonen når mannen som er dømt og har sonet for gjentatte brudd på besøksforbud ringer henne. Igjen.

Det er ikke første gangen han gjør dette, ikke første gangen denne dagen engang. Fordi det ringer hele tiden. Hun har flyttet til et nytt krisesenter i en ny by for sjette gang på to år, i flukt fra mannen som nekter å gi slipp.

– Han møtte opp utenfor leiligheten min, vel vitende om at han ikke hadde lov til det. To ganger ble han satt i varetekt, og det første han gjorde da han var ute, var å dukke opp hjemme hos meg igjen.

Hun forteller at da saken til slutt endte opp i retten, erkjente han 15 av flere tusen brudd, men at så fort han slapp ut igjen fortsatte han å oppsøke henne.

-– Jeg har gitt opp nå. Jeg har mistet all tillit til politiet.

Kjenner det på kroppen

Nå har justisministeren fått rapporten om besøksforbudsordningen som er bestilt fra OsloMet, og den avdekker en stor svakhet.

Besøksforbud gir ikke den beskyttelsen som er tiltenkt, når brudd på forbudet ikke får konsekvenser. Trusler og vold får fortsette, til tross for at gjerningspersonen er ilagt besøksforbud.

– Det er ingen overraskelser for oss i denne rapporten. Den er alvorlig, men nyttig, forteller daglig leder ved krisesenteret i Indre Østfold, Kari-Mette Fjell.

Fagleder Erika Gyllenswärd og daglig leder Kari-Mette Fjell ved Indre Østfold krisesenter har hjulpet «Silje» i flere år, og har fortsatt kontakt selv om hun ikke lenger er hos dem. Foto: Vilde Elgaaen / NRK

Hun har jobbet med volds- og trusselutsatte kvinner og barn i en årrekke, og ser brudd på besøksforbud ofte.

– De sender meldinger, e-poster og ringer, ofte konstant over lengre perioder. Noen ganger kan de møte opp her utenfor krisesenteret, forteller Fjell.

Fagleder ved senteret, Erika Gyllenswärd, sier at de også har opplevd at overgripere bruker Vipps til å sende meldinger til offeret.

Utsatt for vold? Slik får du hjelp Ekspandér faktaboks Hvis du og/eller barnet ditt er utsatt for vold fra partner, familie eller andre, kan du/dere få hjelp. Ved akutte og livstruende situasjoner, ring politiet på 112 eller ambulanse på 113. Politiet kan også gi råd og veiledning.

Et krisesenter kan gi deg/dere et trygt oppholdssted, råd, veiledning, advokathjelp og henvise videre ved behov. Du kan også få hjelp på krisesenteret selv om du ikke bor der.

Hvis barn utsettes for vold eller hvis de lever med vold hjemme – kontakt barnevernet i kommunen din eller Alarmtelefonen for barn og unge: (+47) 116 111, e-post: alarm@116111.no.

Fastlege, overgrepsmottak eller helsestasjon kan gi medisinsk hjelp, råd, veilede og eventuelt henvise videre ved behov. Lege og overgrepsmottak kan også sikre spor.

Familievernkontorene gir hjelp og råd til par og familier som opplever vansker, konflikter eller kriser og arbeider blant annet med sinne- og voldsproblematikk. Les mer på: dinutvei.no og hvorlite.no. Kilde: Dinutvei.no (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)

– I verste fall så kan da besøksforbud være en form for falsk trygghet, sier Aps Elise Bjørnebekk-Waagen.

Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) sier at brudd på besøksforbud må bli slått hardt ned på. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Hun er frustrert over funnene, og mener at Justisministeren må ta rapporten på alvor.

– Det er altfor store forskjeller mellom politidistriktene, altfor store forskjeller når det kommer til terskel for å få forbud og det er for store forskjeller ved håndhevingen av besøksforbud. Det er ikke greit, sier stortingsrepresentanten.

Har sendt det videre

I en e-post til NRK skriver justisminister Tor Mikkel Wara at han legger til grunn at Politidirektoratet og Riksadvokaten følger opp rapporten i sitt videre arbeid.

– Sikkerheten til den som er utsatt for vold eller trusler må bli bedre. Offeret er den som skal være i fokus, ikke overgriperen. Derfor er det en selvfølge at det er trusselutøver som skal ilegges begrensninger, ikke offeret, skriver Wara.

Bjørnebekk-Waagen mener Justisministeren må gå hardere til verks.

– Funnene i rapporten må tas på største alvor, og her forventer jeg at justisministeren tar grep. Besøksforbud skal være et effektivt beskyttelsestiltak som gjør at det ikke er offeret som skal måtte bære byrden.

I mellomtiden sitter «Silje» i en fremmed by, uten et trygt nettverk med familie og venner.

– Det er for jævlig at han kan kose seg og leve som han vil, mens jeg må sitte innelåst i dypeste gokk. Det er så urettferdig.