Østfold Høyre har sitt årsmøte i helga, og lørdag var det runder med øredøvende applaus både før, under og etter statsminister Erna Solbergs tale til årsmøtet på Quality hotell i Sarpsborg.

Solberg anklaget Arbeiderpartiet for å vingle i viktige saker, og for å ville reversere det regjeringen er viktige reformer i kommunene, samferdsel, helsevesen og offentlige inntekter. Det skal ikke stortingsrepresentant og leder av Østfold Arbeiderparti Stein Erik Lauvås ha noe av.

Mener Høyre er ganske vinglete selv

– Når det gjelder skatt, så har vi vært ute og avklart hva vi vil ha for skattenivå de neste fire årene. Tre av fire vil få lavere eller uendret skatt. Kun et fåtall av de aller rikeste pensjonistene vil risikere å betale noe mer, sier Lauvås.

Lauvås mener Solberg-regjeringens skatteletter har gått til de aller rikeste, og ikke har skaffet flere arbeidsplasser. Kommunereformen og kommunenes nye inntektssystem har en sentraliserende effekt, tapper kommunene for penger og viser at Høyre er ganske vinglete selv, mener han.

– Over halvparten av Østfoldkommunene taper penger med det nye inntektssystemet som ble satt i gang for noen måneder siden. Høyre-regjeringen har ikke vært noen god deal for Østfold.

Arbeiderpartiet har ambisiøse mål om å ta fem mandater i Østfold i høstens valg. At de er utpekt til det største regjeringspartiets hovedmotstander kommer neppe som en overraskelse på noen. Stein Erik Lauvås er enig med én ting statsminister Erna Solberg sa under sin tale i Østfold i går, og det er at politikere må presentere helheten i sin politikk for velgerne. Men der stopper også enigheten.

– Vi skal gjøre Ap tydelige

– Vi skal fortelle om vår politikk. Vi skal gjøre det tydelig hva vi ønsker å bruke de neste fire årene på Stortinget til, forhåpentligvis med Jonas Gahr Støre som statsminister. Og jeg tror at de som velger å bruke stemmeretten sin i Østfold kommer til å gjøre kloke valg i september.

Jonas Gahr Støre bør bli landets neste statsminister, mener Stein Erik Lauvås. At Arbeiderpartiets politiske motstandere kaller ham vinglete og en tåkefyrste handler mer om taktikk enn om politikk, ifølge lederen av Østfold Ap. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– «Vingle-Jonas» har blitt et begrep både i den politiske retorikken, media og i debatten på sosiale medier. Hvordan møter dere den utfordringen?

– Dette er spillfekteri fra regjeringspartier som er mer opptatt av å stemple sine motstandere enn å stå oppreist for sin egen politikk, svarer Lauvås.

– Jeg syns vi skal diskutere innholdet i politikken. Og jeg anbefaler statsministeren og hennes parti å slutte med å drive med den type karakteristikker. Så kan vi diskutere innholdet i politikken, og hva den i fire år har tilført Østfold, noe som var svært lite.